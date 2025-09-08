Wymieniasz baterię i działasz dalej. Taki to smartfon

Ulefone może nie jest najpopularniejszą marką w świecie smartfonów, ale jakąś rozpoznawalnością może się już pochwalić. Osobom, które nią zarządzają, chyba jednak zrobiło się tęskno za zaczynaniem od zera, bo właśnie powołały do życia nową submarkę. Nazywa się RugOne, a dwa pierwsze modele – zaprezentowane na targach IFA 2025 – mają coś, co wyróżnia je na tle konkurencji.

RugOne Xever 7 / Xever 7 Pro – smartfon z wymienną baterią

Nowo powołaną do życia markę RugOne reprezentują póki co dwa modele: Xever 7 oraz Xever 7 Pro. Oba zostały wyposażone w akumulatory o pojemności 5550 mAh, a liczba mnoga jest jak najbardziej na miejscu, bo w zestawie otrzymujemy nie jedną, a dwie baterie. Gdy wyczerpie się energia, nie trzeba szukać gniazdka, lecz wystarczy wymienić jeden akumulator na drugi i bez obaw kontynuować przygodę. Dołączona ładowarka umożliwia uzupełnianie energii i w smartfonie, i w samym akumulatorze.

To właśnie z myślą o miłośnikach przygód powstały smartfony RugOne Xever 7 i Xever 7 Pro. To urządzenia odporne na upadki z 2 metrów, wytrzymujące kąpiele i wodne natryski pod ciśnieniem (według norm IP68 i IP69K), a także wyposażone w LED-ową latarkę oraz kamerę z trybem noktowizora.

RugOne Xever 7 (fot. RugOne)

Jedyna różnica między nimi objawia się w aparatach

Skoro już o aparatach mowa, oba modele oddają do dyspozycji użytkowników 32 Mpix aparat z przodu, a z tyłu główny sensor 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz 64 Mpix czujnik do fotografii nocnej. Dodatkowo Xever 7 dorzuca do tego ultraszerokokątną jednostkę 50 Mpix, a Xever 7 Pro ma kamerę termowizyjną (FLIR 3.5).

Na tych aparatach właściwie kończą się różnice. W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia ze średniopółkowym procesorem MediaTek Dimensity 7025, sparowanym z 12 GB RAM. Obraz natomiast wyświetlany jest na panelu AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz jasności sięgającej 2200 nitów. Całość wieńczy czysty Android 15. A jeśli interesują Cię wymiary, to wynoszą one 173,6×84,4×14,1 mm. Waga zaś to 325 gramów.

Wciąż czekamy na najważniejszą informację

Jak na razie nie poznaliśmy jeszcze cen ani terminu, kiedy możemy spodziewać się sklepowego debiutu smartfonów. Producent wspomniał jedynie, że jego wizja dotycząca RugOne jest taka, by tworzyć zrównoważone środowiskowo oraz trwałe i naprawialne urządzenia outdoorowe o wysokiej jakości. Ciekaw jestem, ile będą kosztować te Xevery i jaki faktycznie będzie ich poziom.