Subskrypcje Facebook Plus, Instagram Plus i Meta One już dostępne w Polsce. Takie są ceny i korzyści

W maju 2026 roku oficjalnie zapowiedziano wprowadzenie subskrypcji Facebook Plus, Instagram Plus, WhatsApp Plus i Meta One. Dziś wszystkie są dostępne również w Polsce.

Subskrypcje Facebook Plus i Instagram Plus już dostępne w Polsce. Taka jest cena i lista korzyści

Zarówno subskrypcja Facebook Plus, jak i Instagram Plus kosztuje 12,99 złotych miesięcznie. Dla przypomnienia, za subskrypcję WhatsApp Plus trzeba zapłacić w Polsce 10,49 złotych miesięcznie. Jedna i druga zapewnia dostęp do podobnych dodatkowych funkcji, aczkolwiek w pierwszym przypadku lista korzyści jest zdecydowanie krótsza.

Osoby, które zdecydują się wykupić subskrypcję Facebook Plus, będą mogły wydłużyć czas dostępności relacji do 48 godzin, podejrzeć relację innych użytkowników bez pojawiania się na liście widzów, a także dodawać specjalne reakcje do obejrzanych relacji. Ponadto dostaną możliwość uzyskania statystyk ponownych wyświetleń relacji i skorzystania z wyszukiwarki osób na liście widzów relacji, aby szybko sprawdzić, czy dana osobą ją obejrzała.

Subskrypcja Facebook Plus (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Subskrypcja Instagram Plus zapewnia takie same funkcje, a ponadto umożliwia wyróżnienie swojej relacji i sprawdzenie, kiedy dokładnie została ona wyświetlona przez inne osoby oraz wysyłanie superserc do relacji innych użytkowników.

Dzięki subskrypcji Instagram Plus można również zmienić ikonę aplikacji, przypiąć do 6 postów na profilu, tworzyć wiele grup odbiorców relacji, publikować materiały tylko w profilu (nie wyświetlą się one w aktualnościach u innych użytkowników), udostępniać relacje tylko w wyróżnionych (bez konieczności dodawania ich najpierw do relacji) oraz dodawać niestandardowe czcionki do swoich relacji i używać takich w swoim biogramie.

Ponadto subskrypcja Instagram Plus pozwala podejrzeć wiadomość bez oznaczania jej jako przeczytanej i wysyłać wiadomości z niestandardowymi czcionkami.

Subskrypcja Instagram Plus (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

W Polsce jest dostępna również subskrypcja Meta One. Ile kosztuje i jakie korzyści zapewnia?

Użytkownicy w Polsce mogą wykupić również subskrypcję Meta One – Plus za 29,99 złotych miesięcznie lub Premium 89,99 złotych miesięcznie. Obie zapewniają większe limity korzystania z Meta AI, która jest dostępna w Polsce od marca 2025 roku na Facebooku, Messengerze Instagramie i WhatsAppie.

Subskrypcja Meta One (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Ponadto w pakiecie użytkownik otrzymuje subskrypcje Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus, które same łącznie kosztują już 36,47 złotych.