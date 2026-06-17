Laptopy ASUS Zenbook A. Kompromisom mówią „nie”

Artykuł sponsorowany

Smukłość i lekkość, czyli mobilność, długi czas pracy, wydajność czy może jednak komfort użytkowania – która z tych cech stanowi dla Ciebie priorytet przy wyborze laptopa? Chociaż w sumie może odpowiedź wcale nie jest konieczna, bo dzisiaj możesz mieć to wszystko naraz. Wystarczy, że skierujesz wzrok na nowoczesne laptopy multimedialne, takie jak ASUS Zenbook A14 i Zenbook A16.

Nowe laptopy z serii ASUS Zenbook A – mobilność to ich drugie imię

To jedne z najlżejszych laptopów w swojej klasie. Nowy ASUS Zenbook A14 (UX3407) z 14-calowym wyświetlaczem nie waży nawet kilograma, a 16-calowy Zenbook A16 (UX3607) niewiele więcej, bo 1,2 kg (mniej niż niejeden 14-calowiec). Dzięki temu dużym ekranem, zapewniającym komfortowe warunki do pracy czy zabawy, możesz cieszyć się zawsze i wszędzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zabrać taki laptop ze sobą do biura, na uczelnię, do kawiarni czy na spacer po parku.

Szczególnie że obudowa jednego i drugiego została wykonana z Ceraluminum. To materiał, który zapewnia nie tylko bardzo estetyczny wygląd, ale też wysoką odporność na zarysowania i zabrudzenia. Pozadomowe przygody nie stanowią więc problemu. Jego nazwa wzięła się stąd, że łączy w sobie najlepsze cechy ceramiki i aluminium – wytrzymałość i lekkość.

ASUS Zenbook A14 (fot. ASUS)

W przypadku smartfonów nieprzeciętna smukłość i lekkość nierzadko skorelowana jest z tym, że urządzenia nie potrafią wytrzymać bez ładowarki od rana do wieczora. Te laptopy mają jednak inaczej. I to zdecydowanie. ASUS postarał się o naprawdę spore akumulatory i energooszczędne podzespoły, dzięki czemu Zenbook A16 jest w stanie działać ponad 21 godzin z dala od gniazdka, a Zenbook A14 nawet 33 godziny z kawałkiem. W większości przypadków oznacza to więc, że nie musisz zabierać ze sobą zasilacza.

Skoro już wspomniałem o zasilaczu, to wypada też zwrócić uwagę na obsługę technologii szybkiego ładowania. Dzięki niej potrzebujesz tylko pół godziny uzupełniania energii w akumulatorze, aby osiągnąć poziom 50%. Co to oznacza? Ano chociażby to, że nawet jeśli zapomnisz podłączyć laptop dzień wcześniej, podładowanie go w czasie porannego prysznica powinno okazać się wystarczające.

ASUS Zenbook A16

Wyświetlacz OLED robi różnicę

Jednak komfort użytkowania nie zależy tylko od wagi czy oferowanego czasu pracy. Niebagatelny wpływ na to ma również wyświetlacz. W laptopach Zenbook A14 (UX3407) i Zenbook A16 (UX3607) producent postawił na panele ASUS Lumina OLED, których cechami charakterystycznymi są: nasycone kolory, głęboka czerń i niemal nieskończony kontrast. Największe wrażenie robi to podczas oglądania filmów, ale nietrudno docenić takie parametry także podczas pracy (szczególnie z grafiką), jak i zwykłego przeglądania internetu.

Komfortowej pracy sprzyja również to, że wyświetlacze cechują się proporcjami 16:10 – na takim ekranie mieści się po prostu więcej treści. Szczególnie w modelu 16-calowym, podnoszącym rozdzielczość z Full HD+ do 3K. Pozytywnie na ten aspekt wpływa także delikatnie unosząca się wraz z odchylaniem ekranu i najzwyczajniej w świecie wygodna klawiatura (sam na co dzień korzystam z Zenbooka, więc wiem, o czym mówię).

ASUS Zenbook A14 (fot. ASUS)

Wydajności też nie można im odmówić

Przy tym wszystkim oba laptopy mogą się też pochwalić niezłymi podzespołami, dzięki którym wydajność stoi na wysokim poziomie. To między innymi nawet 48 GB RAM oraz procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite, wyposażony dodatkowo w specjalną jednostkę do lokalnego przetwarzania sztucznej inteligencji.

Słowem: to sprzęt przystosowany do obecnych czasów. Dopełnieniem całości jest natomiast komplet podstawowych gniazd, takich jak USB 4 typu C, HDMI 2.1 czy mini jack, a do tego dochodzą moduły zapewniające łączność bezprzewodową: Wi-Fi 7 i Bluetooth. Za przysłowiową wisienkę na torcie można zaś uznać głośniki stereo kompatybilne z systemem Dolby Atmos.

ASUS Zenbook A16 (fot. ASUS)

Dla kogo powstały laptopy ASUS Zenbook A14 i Zenbook A16?

Gdy złoży się to wszystko w całość, nietrudno dojść do wniosku, że jeden i drugi laptop został zaprojektowany z uwzględnieniem aktualnych potrzeb użytkowników – przede wszystkim tych, którzy zawsze chcą mieć komputer przy sobie i to taki, na którym mogą polegać. Pozwalają w każdym miejscu i o każdej porze cieszyć się komfortowymi warunkami do pracy, jak i zabawy, cechując się przy tym nienaganną estetyką i pierwszorzędną trwałością.

To laptopy, które mogą się bardzo dobrze sprawdzić u osób pracujących zdalnie oraz studentów, a także miłośników małych i dużych podróży. Tak naprawdę jednak ich charakterystyka jest na tyle uniwersalna, że niemal każdy powinien być w stanie je docenić.

ASUS Zenbook A14 / A16 (fot. ASUS)

Ważący niespełna kilogram ASUS Zenbook A14 (UX3407) wydaje się świetną opcją dla kogoś, dla kogo absolutnym priorytetem jest mobilność – pojmowana w dowolny sposób. Z kolei ASUS Zenbook A16 (UX3607) oferuje większą przestrzeń roboczą, zachowując przy tym lekkość kojarzoną raczej z wyraźnie mniejszymi modelami.

Aha, jeszcze jedno. Oba opisywane laptopy kwalifikują się do objęcia gwarancją ASUS Perfect Warranty. To taki specjalny pakiet ochronny, zabezpieczający Cię na wypadek… wypadków. Możesz liczyć na bezpłatną naprawę w przypadku zalania, upadku czy najrozmaitszych uszkodzeń mechanicznych, których standardowa gwarancja nie uwzględnia. Wszystko, co musisz zrobić, to zarejestrować laptop w ciągu 90 dni od daty zakupu.

Materiał powstał na zlecenie ASUS Polska