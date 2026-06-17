Kupujesz smartfon i dostajesz nie tylko smartfon. Ta promocja jest kusząca

Już kupno samego smartfona przynosi dużo radości, ale ta promocja sprawia, że może być ona podwójna, a nawet potrójna. Dzięki niej można bowiem otrzymać smartwatch i/lub słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS).

Promocja, dzięki której do smartfona sklep dorzuci Ci smartwatch lub/i słuchawki TWS

Promocja obejmuje kilka modeli smartfonów marki Vivo – zarówno te z najwyższej półki, jak i bardziej przystępne cenowo. Konkretniej:

Vivo X300 Ultra 16 GB/1 TB za 8499 złotych,

Vivo X300 Pro 16/512 GB za 5499 złotych,

Vivo X300 FE 12/512 GB za 4499 złotych,

Vivo V70 8/512 GB za 2399 złotych.

Gdzie kupić? Vivo X300 Ultra 16 GB/1 TB ok. 8499 zł Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

W związku z tak dużą różnicą w cenie do każdego modelu dodawany jest inny gratis lub zestaw gratisów:

do Vivo X300 Ultra – smartwatch Vivo Watch GT 2 i słuchawki bezprzewodowe Vivo Buds Pro ANC,

do Vivo X300 Pro – słuchawki bezprzewodowe Vivo Buds Air 3,

do Vivo X300 FE – smartwatch Vivo Watch GT 2,

do Vivo V70 – słuchawki bezprzewodowe Vivo Buds Pro w kolorze czarnym lub białym.

Tutaj warto przypomnieć, że smartwatch Vivo Watch GT 2 trafił do sprzedaży w Polsce w maju 2026 roku i jest to pierwszy, oficjalnie dostępny na polskim rynku smart zegarek tego producenta.

Vivo Watch GT 2 (źródło: Vivo)

Jego regularna cena wynosi 599 złotych i za tę kwotę klient otrzymuje smartwatch, który jest (za) bardzo podobny do Apple Watch. I to nie tylko na zewnątrz, gdyż w interfejsie również można znaleźć kilka podobieństw. Funkcjonalność nie jest jednak tak samo szeroka, choć znajduje się wśród niej m.in. nawigacja i doradca biegowy.

Gdzie i do kiedy obowiązuje promocja na smartfony Vivo ze smartwatchem lub/i słuchawkami gratis?

Promocja obowiązuje do 28 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania zapasów w wybranych sklepach, które są oficjalnymi partnerami chińskiej marki i dystrybutorami jej urządzeń w Polsce – informacja o niej widnieje w Media Expert i x-kom, z kolei RTV Euro AGD nie wspomina o niej ani słowem.