Bank Millennium wprowadza kolejne udogodnienie dla klientów

Dopiero co Bank Millennium umożliwił klientom biznesowym korzystanie z podpisu elektronicznego mSzafir w bankowości internetowej, a już ogłosił wprowadzenie kolejnego udogodnienia dla klientów.

Bank Millennium wprowadza nową metodę potwierdzania tożsamości

Dziś wiele spraw można załatwić przez internet bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Niektóre z nich wymagają jednak potwierdzenia tożsamości online z użyciem jednej z zaufanych metod.

Od teraz klienci Banku Millennium mogą to zrobić również z użyciem Millennium ID (rozwiązanie to bazuje na mojeID) i kodu QR. I to w bardzo prosty sposób – wystarczy, że zeskanują za pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją banku kod widoczny na ekranie komputera.

Klienci Banku Millennium mogą od teraz potwierdzić swoją tożsamość podczas załatwiania spraw przez internet z użyciem Millennium ID i kodu QR (źródło: Bank Millennium)

Bank Millennium podkreśla, że nie jest wymagane podawanie loginu i hasła do bankowości internetowej w przeglądarce (jedynie autoryzacja operacji w aplikacji mobilnej), a także chwali się, że wprowadził taką usługę jako pierwszy bank w Polsce. Dzięki temu jego klienci szybciej zalogują się i potwierdzą swoją tożsamość w serwisach publicznych i komercyjnych.

Równocześnie Bank Millennium rozszerzył dostęp do usługi Millennium ID (mojeID) również dla klientów, którzy korzystają z mDowodu w aplikacji mObywatel.

Niestety, Bank Millennium nie umożliwił logowania się do bankowości internetowej z użyciem kodu QR, podczas gdy logowanie kodem QR jest dostępne w VeloBanku od 2023 roku. Podobne rozwiązania wprowadzono też w Bankach Spółdzielczych.

Jesteś klientem Banku Millennium? To warto wiedzieć o Millennium ID i nie tylko

Millennium ID to rozwiązanie całkowicie bezpłatne. Można nim zarządzać po zalogowaniu się do bankowości internetowej – w tym celu należy najechać kursorem na MilleUrząd, a następnie (po tym, jak rozwinie się lista) kliknąć na Millennium ID.

Aby jednak korzystać z Millennium ID, konieczne jest zweryfikowanie tożsamości w placówce banku, na przykład w sytuacji, gdy konto zostało otwarte przez internet bez osobistego stawiennictwa w oddziale banku.

Przy okazji warto też wspomnieć, że Bank Millennium umożliwia łatwiejsze logowanie, bez konieczności podawania numeru klienta (MilleKodu). Można bowiem zmienić go na łatwiejszy do zapamiętania login, składający się na przykład z samych liter. W tym celu należy, po zalogowaniu się do bankowości internetowej, najechać kursorem na swoje imię i nazwisko, a następnie kliknąć Ustawienia ogólne i później Limity i zabezpieczenia.

Ustawienie własnej nazwy dla MilleKodu (loginu) możliwe jest w sekcji Zmień nazwę dla MilleKodu. Po zatwierdzeniu, podczas kolejnego logowania można podać albo numer klienta, albo własny login – w obu przypadkach system przejdzie do etapu wpisywania hasła i numeru PESEL.