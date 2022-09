Rocksmith+, czyli Ubisoft uczy grać na gitarze

O Rocksmith+ mówiło się już podczas zeszłorocznej konferencji Ubisoft Forward. Tytuł nareszcie debiutuje w formie miesięcznej subskrypcji, ale jego cena naprawdę zwala z nóg. Za najnowszą usługę Francuzów zapłacimy więcej, niż za abonamenty obejmujące dziesiątki innych gier.

Czym jest Rocksmith+?

Rocksmith+ to usługa subskrypcyjna, której celem jest nauka gry na gitarze. Koncept ma swój zalążek w 2014 roku, kiedy to Ubisoft wypuścił Rocksmith na poprzednią i jeszcze wcześniejszą generację konsol. Tytuł wówczas przypominał klasyczne gry rytmiczne, takie jak Guitar Hero czy Rock Band – lecz jednak z pewnym twistem.

W porównaniu do wymienionych wcześniej tytułów, Rocksmith wykorzystuje do zabawy prawdziwe instrumenty. Wyposażony w ogrom samouczków, tytuł obraca naukę gry na instrumencie w zupełnie nowy poziom rozgrywki, oceniając gracza na podstawie liczby trafionych akordów oraz sugerując elementy, które należałoby poprawić w przyszłości. Nawet dzisiaj jest to dość rewolucyjny pomysł. Dlatego też trudno się dziwić, iż Ubisoft zdecydował się na dalszy rozwój tej technologii.

Cena Rocksmith+ odstrasza

Co jednak może ten rozwój powstrzymać, to niewątpliwie ceny usługi od Ubisoftu. Subskrypcja na naukę gry na gitarze kosztuje więcej niż miesięczny pakiet Xbox Game Pass Ultimate, czyli abonament obejmujący setki gier na poziomie ekosystemu Microsoftu. W perspektywie miesiąca, Rocksmith+ jest tylko niewiele tańsze od PlayStation Plus Premium, czyli najdroższego progu usługi Sony z setkami innych pozycji do ogrania.

Sprawdźmy więc, jak przedstawia się plan abonamentu Rocksmith+:

59,90 złotych/miesiąc,

159,90 złotych/3 miesiące – dodatkowo, miesiąc subskrypcji Ubisoft+ gratis,

399 złotych/12 miesięcy – dodatkowo, miesiąc subskrypcji Ubisoft+ gratis.

Jak sami widzicie, jest drogo. Dla porównania, subskrypcja na inną grę muzyczną od Ubisoft – Just Dance Unlimited – kosztuje zaledwie 18 złotych miesięcznie. Warto też zaznaczyć, że posiadacze Rocksmith z 2014 roku otrzymają dodatkowy miesiąc subskrypcji w przypadku zakupu drugiego progu, a trzy miesiące w przypadku rocznej deklaracji płatności za usługę Ubisoftu.

Abonament debiutuje na rynku 6 września 2022 roku, obecnie wyłącznie na komputerach PC. Czuję, że jest to zdecydowanie oferta dla osób, które planują poważnie zaangażować się w naukę gry na gitarze. Najpierw trzeba jedną mieć, a to również nie jest przecież najtańszy zakup. Choć subskrypcja jest naprawdę droga, i tak wyjdzie taniej niż kupowanie każdej piosenki osobno.