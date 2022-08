PlayStation Plus Essential, Extra i Premium – pełny katalog gier na wrzesień

Sony zaskoczyło graczy, ogłaszając pełny katalog gier w PlayStation Plus na nadchodzący miesiąc. Co czeka na subskrybentów progów Essential, Extra oraz Premium? Zaskakująco mnóstwo atrakcji. Pokuszę się też o stwierdzenie, że to zdecydowanie jest powrót do dobrej formy.

Reklama

Trzy progi, mnóstwo gier

Ekipa Jima Ryana poszła po rozum do głowy i przestała rozdzielać ogłoszenia dotyczące gier w kolejnych progach subskrypcji PlayStation Plus. Dlatego też pozwolę i sobie oszczędzić zbędnych wstępów. Powiem tylko, że oferta prezentuje się znacznie lepiej niż w poprzednim miesiącu, a to zwiastuje powrót do dobrej formy, w każdym z departamentów usługi.

Sprawdźmy więc listę gier, jaka pojawi się we wrześniu w każdym z progów odświeżonego PlayStation Plus. Pogrubioną czcionką zaznaczyłem gry, którymi koniecznie musicie się zainteresować!

PlayStation Plus Essential (gry dostępne od 6 września): Need for Speed: Heat | PS4, Granblue Fantasy: Versus | PS4, Toem | PS5,

PlayStation Plus Extra (gry dostępne od 20 września): Deathloop | PS5 , Assassin’s Creed Origins | PS4, Watch Dogs 2 | PS4, Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4, Spiritfarer: Farewell Edition | PS4, Chicory: A Colorful Tale | PS4, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5, Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5, Rabbids Invasion: The Interactive TV Show | PS4, Rayman Legends | PS4, Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition | PS4,

PlayStation Plus Premium (gry dostępne od 20 września): Syphon Filter 2 | PS1, The Sly Collection | PS3, Sly Cooper: Thieves in Time | PS3, Bentley’s Hackpack | PS3, Toy Story 3 | PSP, Kingdom of Paradise | PSP.



Dodanie wszystkich gier z serii Sly Cooper – choćby tylko w streamingu – to zdecydowanie bardzo dobry moment dla odświeżonego PlayStation Plus (źródło: PlayStation)

PlayStation Plus zmierza w dobrym kierunku

Po tragicznym sierpniu dla PlayStation Plus Premium, najdroższa usługa Sony zyskała nieco dodatkowego blasku. Cieszą gry z serii Sly Cooper, cieszy także rodzynek z PS1 w postaci Syphon Filter 2 (2000). Intryguje za to Toy Story 3 (2009) z przenośnego PlayStation – to naprawdę kompetentna platformówka, również wydana na PlayStation 2.

7.5 Ocena

Fanów wyścigów ucieszy także Need for Speed Heat (2019), dostępne w najniższym progu Essential. Łatwo odnieść wrażenie, że tę część usługi zalewają wyłącznie starsze pozycje od Electronic Arts oraz Activision-Blizzard. Niemniej jednak, to nie zmienia faktu, iż naprawdę będzie w co grać.

Pamiętajcie, że 6 września macie też ostatnią okazję, by dodać do biblioteki gry z sierpnia, w tym Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020) oraz Yakuza: Like a Dragon (2020). Raz odebrane, będą znajdować się na Waszym koncie tak długo, jak opłacacie PlayStation Plus Essential.