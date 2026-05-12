Odlotowe roboty sprzątające DJI doczekały się następców. Nowy poziom inteligencji

Dwa nowe roboty sprzątające dołączają do listy urządzeń marki DJI. Wygląda na to, że modele Romo drugiej generacji mogą być jeszcze bardziej odlotowe.

Roboty sprzątające DJI Romo – debiut modeli drugiej generacji

W sierpniu 2025 roku DJI – marka znana przede wszystkim z produkcji dronów i kamer – zaanonsowała roboty sprzątające Romo P, A i S. Z kolei w październiku 2025 roku roboty DJI Romo P, A i S pierwszej generacji oficjalnie zadebiutowały na rynku europejskim. Teraz chiński producent zaprezentował dwóch następców zeszłorocznych modeli.

Do portfolio DJI dołączają modele Romo P2 oraz Romo A2. Urządzenia drugiej generacji wyposażono w ulepszony system czyszczenia wspomagany sztuczną inteligencją. Dzięki AI roboty mają skutecznie rozróżniać rodzaj aktualnie sprzątanej podłogi i dopasowywać sposób jej czyszczenia. Producent deklaruje, że nowe modele wykryją rozlany płyn, precyzyjne go zmyją, a także odnajdą się w trudnych przestrzeniach z wieloma meblami.

DJI Romo Series 2 (źródło: Gizmochina)

Na pokładzie nowych modeli znalazł się również system omijania przeszkód, który korzysta z czujników radaru laserowego, kamery typu rybie oko i czujników ToF. Taki zestaw ma pozwolić na wykrywanie niewielkich przedmiotów np. przewodów pozostawionych na podłodze, przezroczystych elementów czy luster. Ponadto DJI Romo drugiej generacji mają lampę wspomagającą urządzenia w wykrywaniu kurzu i przeszkód w trudnych warunkach oświetleniowych.

DJI Romo A2 (źródło: DJI)

Romo 2 zaoferują siłę ssania 36 tysięcy Paskali z trybem boost do odkurzania dywanów. Dodatkowo najnowsze modele mają pokonywać przeszkody o wysokości do 8,5 centymetra. Szczotki natomiast wyposażono w moduł zapobiegający splątaniu włosów.

Na uwagę zasługują również stacje bazowe, które nie tylko przechowają i naładują robota, ale też zaoferują samooczyszczanie w wysokiej temperaturze, suszenie czy dezynfekcję UV.

DJI Romo P2 (źródło: DJI)

Roboty sprzątające DJI Romo P2 i DJI Romo A2 – cena i dostępność

Najnowsze modele robotów sprzątających DJI zadebiutowały na rodzimym rynku w czterech wariantach. Ceny urządzeń w Chinach prezentują się następująco:

DJI Romo P2 ze zbiornikiem na wodę – 5999 juanów (~3180 złotych),

DJI Romo P2 ze smukłą stacją bazową, automatycznym dopływem wody czystej i odprowadzaniem wody zużytej – 6499 juanów (~3450 złotych),

DJI Romo A2 ze zbiornikiem na wodę – 5499 juanów (~2920 złotych),

DJI Romo A2 ze smukłą stacją bazową, automatycznym dopływem wody czystej i odprowadzaniem wody zużytej – 5999 juanów (~3180 złotych).

Na ten moment nie wiadomo czy i kiedy urządzenia te mogłyby pojawić się na światowym rynku, w tym w Europie.