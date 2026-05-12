Odlotowe roboty sprzątające DJI doczekały się następców. Nowy poziom inteligencji

Natalia Kania-Kuc
Dwa nowe roboty sprzątające dołączają do listy urządzeń marki DJI. Wygląda na to, że modele Romo drugiej generacji mogą być jeszcze bardziej odlotowe.

Roboty sprzątające DJI Romo – debiut modeli drugiej generacji

W sierpniu 2025 roku DJI – marka znana przede wszystkim z produkcji dronów i kamer – zaanonsowała roboty sprzątające Romo P, A i S. Z kolei w październiku 2025 roku roboty DJI Romo P, A i S pierwszej generacji oficjalnie zadebiutowały na rynku europejskim. Teraz chiński producent zaprezentował dwóch następców zeszłorocznych modeli.

Do portfolio DJI dołączają modele Romo P2 oraz Romo A2. Urządzenia drugiej generacji wyposażono w ulepszony system czyszczenia wspomagany sztuczną inteligencją. Dzięki AI roboty mają skutecznie rozróżniać rodzaj aktualnie sprzątanej podłogi i dopasowywać sposób jej czyszczenia. Producent deklaruje, że nowe modele wykryją rozlany płyn, precyzyjne go zmyją, a także odnajdą się w trudnych przestrzeniach z wieloma meblami.

DJI Romo Series 2 (źródło: Gizmochina)

Na pokładzie nowych modeli znalazł się również system omijania przeszkód, który korzysta z czujników radaru laserowego, kamery typu rybie oko i czujników ToF. Taki zestaw ma pozwolić na wykrywanie niewielkich przedmiotów np. przewodów pozostawionych na podłodze, przezroczystych elementów czy luster. Ponadto DJI Romo drugiej generacji mają lampę wspomagającą urządzenia w wykrywaniu kurzu i przeszkód w trudnych warunkach oświetleniowych.

Robot sprzątający DJI Romo A2
DJI Romo A2 (źródło: DJI)

Romo 2 zaoferują siłę ssania 36 tysięcy Paskali z trybem boost do odkurzania dywanów. Dodatkowo najnowsze modele mają pokonywać przeszkody o wysokości do 8,5 centymetra. Szczotki natomiast wyposażono w moduł zapobiegający splątaniu włosów.

Na uwagę zasługują również stacje bazowe, które nie tylko przechowają i naładują robota, ale też zaoferują samooczyszczanie w wysokiej temperaturze, suszenie czy dezynfekcję UV.

DJI Romo P2 (źródło: DJI)

Roboty sprzątające DJI Romo P2 i DJI Romo A2 – cena i dostępność

Najnowsze modele robotów sprzątających DJI zadebiutowały na rodzimym rynku w czterech wariantach. Ceny urządzeń w Chinach prezentują się następująco:

  • DJI Romo P2 ze zbiornikiem na wodę – 5999 juanów (~3180 złotych),
  • DJI Romo P2 ze smukłą stacją bazową, automatycznym dopływem wody czystej i odprowadzaniem wody zużytej – 6499 juanów (~3450 złotych),
  • DJI Romo A2 ze zbiornikiem na wodę – 5499 juanów (~2920 złotych),
  • DJI Romo A2 ze smukłą stacją bazową, automatycznym dopływem wody czystej i odprowadzaniem wody zużytej – 5999 juanów (~3180 złotych).

Na ten moment nie wiadomo czy i kiedy urządzenia te mogłyby pojawić się na światowym rynku, w tym w Europie.

