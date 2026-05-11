Idealny trawnik to Twoje marzenie? Sąsiad będzie Ci zazdrościć tego sprzętu

Nowe roboty koszące zadebiutowały na polskim rynku. Zostały wyposażone w inteligentne rozwiązania i zaawansowane technologie, aby zrobić z Twojego trawnika zielony, puszysty dywan. Z okazji premiery urządzenia są dostępne w świetnej promocji.

Nowe roboty koszące mogą już pracować dla Ciebie – co oferuje seria Dreame A3 AWD?

Na polskim rynku zadebiutowały dwa nowe roboty koszące marki Dreame. Modele A3 AWD 1000 i A3 AWD 1600 można uznać za braci Dreame A3 AWD Pro. Pierwszy z nich oferuje napęd na cztery koła i silniki w piastach, dzięki czemu robot ma radzić sobie na spadkach terenu do 80% oraz pokonywać przeszkody o wysokości do 5,5 centymetra.

Ponadto A3 AWD 1000 do nawigowania korzysta z systemu OmniSense i LiDAR-u 3D o zasięgu 70 metrów wspomaganym widzeniem stereoskopowym. Dodatkowo model ten może zidentyfikować ponad 300 typów obiektów i skutecznie je omijać. Producent deklaruje, że taki zestaw technologii pozwoli na tworzenie dokładnych map terenu w czasie rzeczywistym, a – dzięki systemowi EdgeMaster, opartemu o automatyczne wysuwanie tarczy tnącej na zewnątrz – dystans od granicy trawnika wynosi mniej niż 5 centymetrów.

Użytkownik Dreame A3 AWD 1000 może regulować wysokość trawnika w zakresie od 3 do 10 centymetrów. Warto również wspomnieć, że szerokość cięcia tego modelu wynosi 20 centymetrów. Producent deklaruje, że model ten charakteryzuje się cichą pracą generując hałas do 71 dB oraz akumulatorem pozwalającym na pracę na jednym ładowaniu do 90 minut.

Robot koszący Dreame A3 AWD 1600 – nie tylko do trawników o powierzchni 1600 m2

Z kolei Dreame A3 AWD 1600 to robot koszący, który może w ciągu jednej doby skosić teren o powierzchni do 1600 m2, ale producent deklaruje, iż sprzęt ten w trybie intensywnym może nawet poradzić sobie z areałem 2400 m2. Jeśli chodzi o technikalia, to tak jak w przypadku A3 AWD 1000 urządzenie oferuje ten sam system mapowania, napęd na cztery koła, system docinania obrzeży trawnika EdgeMaster oraz rozpoznaje 300 typów obiektów.

Oba modele łączą się z aplikacją Dreame Home przez Wi-Fi lub Bluetooth, w której użytkownik może obsługiwać dwie różne mapy, ustalać harmonogramy oraz strefy pracy.

Dreame A3 AWD 1000 i Dreame A3 AWD 1600 – nowe roboty koszące, ich cena w Polsce oraz promocja z okazji premiery

Najnowsze roboty koszące Dreame zadebiutowały już na polskim rynku. Na start są one dostępne w promocji:

A3 AWD 1000 – za 6749 złotych (cena katalogowa wynosi 7299 złotych),

A3 AWD 1600 – za 7499 złotych (cena katalogowa wynosi 8099 złotych).

Promocja obowiązuje do 22 maja 2026 roku.

Nowe roboty koszące Mova – wydajność premium i kompaktowy sprzęt dla niewielkich ogrodów

Również Mova – podmarka Dreame – wprowadza na polski rynek dwa kolejne roboty koszące. Model Mova LiDAX Ultra 2000 AWD określany jest jako potężne urządzenie do zadań specjalnych. Sprzęt ten może tworzyć dokładną mapę 3D, a także oferuje 40-centymetrową szerokość koszenia i czas pracy na jednym ładowaniu do 165 minut. Zgodnie z deklaracją producenta, dzięki temu robot może skosić nawet 2000 m2 w ciągu jednego cyklu ładowania.

LiDAX Ultra 2000 AWD może pracować na wzniesieniach o nachyleniu bliskim 80% oraz pokonywać przeszkody o wysokości do 6 centymetrów. Ponadto model ten łączy się z siecią 4G, korzysta z GPS i spełnia warunki określane certyfikatem IPX6.

Drugi model – Mova ViAX 500 – to z kolei rozwiązanie dedykowane do niewielkich, przydomowych ogrodów o powierzchni do 500 m2. Sprzęt do poruszania się po ogrodzie wykorzystuje system UltraEyes 2.0 łączyć LiDAR z kamerą. Użytkownik może regulować wysokość trawy w zakresie od 2 do 6 centymetrów. Zgodnie z deklaracją producenta, ten kompaktowy model ViAX 500 może pokonywać przeszkody o wysokości do 4 centymetrów i radzić sobie na nachylenia do 40%.

Debiutujące roboty koszące marki Mova na start sprzedawane są w promocji:

Mova LiDAX Ultra 2000 AWD za 8599 złotych (cena katalogowa wynosi 9499 złotych),

Mova ViAX 500 za 2749 złotych (cena katalogowa 2999 złotych).

Akcja promocyjna obowiązuje do 22 maja 2026 roku.