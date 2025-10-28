Ale odlot! Nowy odkurzacz DJI wygląda jak żaden inny

Nowe urządzenia marki DJI, które zaprezentowano w sierpniu 2025 roku, wreszcie zadebiutowały w Europie. Jestem przekonana, że nie tylko mnie zachwyca ich konstrukcja, nawet w tej cenie.

Zachwycające roboty sprzątające DJI posprzątają Twój dom

DJI przede wszystkim skupia swoje produkty wokół dronów, fotografii czy akcesoriów wspierających twórców. W sierpniu 2025 roku firma postanowiła jednak spróbować swoich sił w kolejnej dziedzinie – tym razem angażując się w kategorię smart home. Portfolio DJI zostało wtedy uzupełnione o trzy roboty sprzątające – Romo P, Romo A i Romo S, które teraz wreszcie można zamówić w Europie.

Producent twierdzi, że urządzenia te mogą wykrywać przeszkody już na poziomie jednego milimetra, dzięki temu odkurzacze mają wyróżniać się precyzyjną nawigacją i czyścić powierzchnie bardzo blisko ścian czy mebli. Ponadto DJI zdecydowało się na zastosowanie adaptacyjnych algorytmów oraz wysuwanych ramion, których zadaniem jest zwalczanie brudu w trudnodostępnych miejscach np. pod meblami, wzdłuż ścian czy w narożnikach. Każdy z modeli oferuje moc ssania 25 tysięcy Paskali.

DJI Romo P (fot. DJI)

Cena DJI Romo w Europie

Modele robotów DJI Romo pod względem specyfikacji są takie same, jednak różnią się konstrukcją samych urządzeń oraz stacjami dokującymi. W przypadku Romo S i Romo A mamy do czynienia z przezroczystymi robotami i białą stacją. Z kolei Romo P obejmuje zarówno przezroczystego robota, jak i stację.

DJI Romo P (fot. DJI)

DJI wspomina, że ta konstrukcja daje wgląd w mechanizmy i staranne wykonanie urządzenia oraz stacji. Powiem szczerze – dopóki sprzęt będzie nowy i czysty takie rozwiązanie może być naprawdę zachwycające, bardzo chętnie zobaczyłabym go w akcji „na żywo” (i pewnie przypatrywała się przez dłuższy czas). W mojej głowie rodzi się jednak jedno pytanie: co w tej przezroczystej obudowie wydarzy się po dłuższym czasie użytkowania?

Warto podkreślić, że stacja dokująca dla każdego modelu robota Romo nie jest wyłącznie miejscem przechowywania odkurzacza. Producent deklaruje, że dzięki niej odkurzacz jest bezobsługowy przez nawet 200 dni. W przypadku najwyższego modelu Romo P (przezroczysty robot i przezroczysta stacja) DJI dodatkowo zastosowało odświeżacz do podłóg oraz lampę UV.

Ceny robotów sprzątających z zaawansowanymi stacjami dokującymi wynoszą obecnie: