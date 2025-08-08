DJI posprząta. Ale czy pozamiata?

Firma DJI pozamiatała konkurencję na rynku dronów, a i w kategorii kamer i akcesoriów do nich uznawana jest za jedną z godniejszych uwagi. Teraz wchodzi do nowego sektora: robotów sprzątających. I zaczyna z grubej rury.
Co oferują pierwsze roboty sprzątające DJI: Romo P, A i S?
O tym, że DJI interesuje się rynkiem robotów sprzątających, wiemy już od ładnych paru tygodni. Teraz jednak nareszcie wszystko zostało powiedziane wprost. Chiński producent dronów, kamer i gimbali oficjalnie zaprezentował rodzinę automatycznych odkurzaczy Romo, na którą – póki co – składają się trzy modele: P, A i S.
Całą trójkę łączą podstawowe elementy specyfikacji. Wszystkie oferują odkurzanie z (bardzo wysoką) mocą ssania sięgającą 25000 Pa i mopowanie podłóg przy użyciu dwóch obrotowych padów. A wszystko to przy generowaniu hałasu poniżej 65 dB.
Wszystkie roboty sprzątające z rodziny Romo mają też po dwie kamery i LiDAR, aby sprawnie poruszać się po pomieszczeniach, rozumieć swoje otoczenie i wykrywać przeszkody, bez konieczności stosowania tradycyjnej wieżyczki laserowej. Producent chwali się ponadto skuteczną detekcją płaskich przeszkód, takich jak karty do gry czy rozlane płyny.
Aby zwiększyć skuteczność czyszczenia przy krawędziach, firma DJI postawiła na dwie szczotki boczne z funkcją wysuwania. Główny wałek jest natomiast stworzony z dwóch części, aby zapobiegać wplątywaniu się włosów.
Częścią zestawu w każdym przypadku jest też stacja bazowa. Poza ładowaniem akumulatorów służy również do automatycznego odsysania kurzu czy też mycia nakładek mopujących.
Co więc je różni?
Różni je przede wszystkim wygląd. Romo P może pochwalić się niezwykle osobliwą, przezroczystą konstrukcją zarówno samego robota, jak i stacji bazowej. W przypadku modelu Romo A przezroczysty jest jedynie robot, a Romo S w ogóle nie ma przezroczystych elementów.
Poza tym różnice sprowadzają się jedynie do tego, że flagowy robot DJI Romo P oferuje nieco wyższy poziom higieny, obsługując płyn sterylizujący i wykorzystując antybakteryjny pojemnik na kurz z UV. Modele A i S między sobą nie różnią się niczym więcej.
Ile kosztują roboty sprzątające DJI Romo?
Biorąc to wszystko pod uwagę, można się nieźle zdziwić, patrząc na istotne różnice w cenach poszczególnych modeli. Te ostatnie przedstawiają się bowiem następująco:
- DJI Romo P – 6799 juanów (równowartość ~3455 złotych),
- DJI Romo A – 5399 juanów (~2745 złotych),
- DJI Romo S – 4699 juanów (~2390 złotych).
Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności poza Chinami.