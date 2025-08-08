DJI posprząta. Ale czy pozamiata?

Firma DJI pozamiatała konkurencję na rynku dronów, a i w kategorii kamer i akcesoriów do nich uznawana jest za jedną z godniejszych uwagi. Teraz wchodzi do nowego sektora: robotów sprzątających. I zaczyna z grubej rury.

Co oferują pierwsze roboty sprzątające DJI: Romo P, A i S?

O tym, że DJI interesuje się rynkiem robotów sprzątających, wiemy już od ładnych paru tygodni. Teraz jednak nareszcie wszystko zostało powiedziane wprost. Chiński producent dronów, kamer i gimbali oficjalnie zaprezentował rodzinę automatycznych odkurzaczy Romo, na którą – póki co – składają się trzy modele: P, A i S.

Całą trójkę łączą podstawowe elementy specyfikacji. Wszystkie oferują odkurzanie z (bardzo wysoką) mocą ssania sięgającą 25000 Pa i mopowanie podłóg przy użyciu dwóch obrotowych padów. A wszystko to przy generowaniu hałasu poniżej 65 dB.

Wszystkie roboty sprzątające z rodziny Romo mają też po dwie kamery i LiDAR, aby sprawnie poruszać się po pomieszczeniach, rozumieć swoje otoczenie i wykrywać przeszkody, bez konieczności stosowania tradycyjnej wieżyczki laserowej. Producent chwali się ponadto skuteczną detekcją płaskich przeszkód, takich jak karty do gry czy rozlane płyny.

DJI Romo P (fot. DJI)

Aby zwiększyć skuteczność czyszczenia przy krawędziach, firma DJI postawiła na dwie szczotki boczne z funkcją wysuwania. Główny wałek jest natomiast stworzony z dwóch części, aby zapobiegać wplątywaniu się włosów.

Częścią zestawu w każdym przypadku jest też stacja bazowa. Poza ładowaniem akumulatorów służy również do automatycznego odsysania kurzu czy też mycia nakładek mopujących.

Co więc je różni?

Różni je przede wszystkim wygląd. Romo P może pochwalić się niezwykle osobliwą, przezroczystą konstrukcją zarówno samego robota, jak i stacji bazowej. W przypadku modelu Romo A przezroczysty jest jedynie robot, a Romo S w ogóle nie ma przezroczystych elementów.

DJI Romo P (fot. DJI)

Poza tym różnice sprowadzają się jedynie do tego, że flagowy robot DJI Romo P oferuje nieco wyższy poziom higieny, obsługując płyn sterylizujący i wykorzystując antybakteryjny pojemnik na kurz z UV. Modele A i S między sobą nie różnią się niczym więcej.

Po lewej: DJI Romo A, po prawej: DJI Romo S (fot. DJI)

Ile kosztują roboty sprzątające DJI Romo?

Biorąc to wszystko pod uwagę, można się nieźle zdziwić, patrząc na istotne różnice w cenach poszczególnych modeli. Te ostatnie przedstawiają się bowiem następująco:

DJI Romo P – 6799 juanów (równowartość ~3455 złotych),

DJI Romo A – 5399 juanów (~2745 złotych),

DJI Romo S – 4699 juanów (~2390 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności poza Chinami.