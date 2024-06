Nowy robot Xiaomi sprytnie i sprawnie ogarnie podłogi

Raczej prosty i stosunkowo kompaktowy, a przy tym oferujący dużą moc i sprytne działanie – taki ma być nowy robot sprzątający Xiaomi. Jego zadanie będzie polegać na utrzymywaniu w czystości podłóg w mieszkaniach użytkowników. Wśród funkcji znajdzie się zarówno odkurzanie, jak i mopowanie.

Xiaomi Robot Vacuum S20 kompleksowo zadba o podłogi w mieszkaniu

„Mały, sprytny i potężny” – tak opisywany jest Xiaomi Robot Vacuum S20, który pojawił się na globalnej stronie internetowej producenta. To pozwala liczyć na to, że urządzenie nie będzie zarezerwowane tylko dla Chińczyków. Niemniej nie znamy jeszcze szczegółów na temat jego dostępności ani ceny. Całkiem sporo wiemy za to o tym, co ten sprzęt będzie miał do zaoferowania.

fot. producenta

Pomimo niewielkich gabarytów (jego szerokość wynosi 32,5 cm, a waga to 3,5 kg) ten robot sprzątający zaoferuje naprawdę przyzwoitą moc ssania – na poziomie 5000 Pa (znacznie większą niż zaprezentowany niedawno Mi Robot Vacuum E5). Największy brud zbierze szeroka szczotka w centralnej części urządzenia, a mniejsza szczotka boczna złapie kurz i okruszki przy krawędziach i w rogach.

Sprawne poruszanie się po podłogach zapewnia nawigacja LDS. Oczywiście użytkownicy mają możliwość zapisania i dostosowania map sprzątania, a także ustalenia harmonogramów (w aplikacji). Dodatkowe czujniki odpowiadają zaś za skuteczne wykrywanie i omijanie przeszkód na swojej drodze.

fot. producenta

Prawie bezobsługowy sprzęt

Zintegrowany pojemnik na kurz cechuje się pojemnością 400 ml, więc konieczność jego opróżniania nie powinna pojawiać się zbyt często (producent wspomina, że może stać się to weekendowym rytuałem).

Podobnie ma się sprawa z uzupełnianiem wody w zbiorniku mopa – ten ma pojemność 270 ml. Niezbyt częste powinno być też uzupełnianie energii, dzięki akumulatorowi 3200 mAh. Oczywiście w razie czego robot sam trafi do stacji ładującej.

fot. producenta

Do obsługi urządzenia można oczywiście wykorzystać smartfon z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home. Z jej poziomu użytkownik ma możliwość zmiany ustawień, zaplanowania sprzątania, śledzenia postępów w czasie rzeczywistym oraz aktualizowania oprogramowania. Xiaomi Robot Vacuum S20 obsługuje także komendy głosowe – poprzez Asystenta Google.