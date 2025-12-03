Mova Mobius 60 sprawi, że Twoja podłoga będzie lśniła jak nigdy dotąd

W Polsce zadebiutował nowy robot sprzątający, który wnosi mopowanie na znacznie wyższy poziom. Dodatkowo jego zaawansowana stacja dokująca zrobi za Ciebie prawie wszystko.

Mova Mobius 60 – mopowanie wchodzi na wyższy poziom

Na polskim rynku zadebiutował nowy robot sprzątający Mova Mobius 60, o którym wspominaliśmy już w październiku 2025 roku. Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowana stacja z funkcją automatycznej wymiany nakładek mopujących. System ten jest podobny do rozwiązania znanego z Dreame Matrix 10 Ultra, który pojawił się w polskich sklepach na początku listopada 2025 roku.

Jak podkreśla producent, największą innowacją Mova Mobius 60, która wyróżnia ten sprzęt na tle konkurencji, jest całkowite odejście od koncepcji uniwersalnej nakładki mopującej. W praktyce oznacza to, że robot nie użyje jednej szmatki do każdego rodzaju podłogi, gdyż automatycznie wymieni ją w stacji w zależności od strefy, którą będzie czyścił.

Maszyna ma do dyspozycji aż trzy podwójne zestawy nakładek:

mop ThermoHold – wykorzystuje ciepło zmagazynowane po myciu we wrzątku, aby poradzić sobie z tłustymi plamami, przeznaczony jest przede wszystkim do kuchni,

mop pluszowy – miękka i delikatna szmatka, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie jest parkiet, drewniana podłoga czy inne wrażliwe na zarysowania powierzchnie,

mop HyperClean – przeznaczony do standardowego mycia, a więc m.in. do płytek czy paneli.

Różne nakładki mopujące robota sprzątającego Mova Mobius 60 (źródło: Mova)

Poza automatycznym dostosowaniem typu nakładki do rodzaju czyszczonej powierzchni Mova Mobius 60 korzysta z systemu FlexiPress Mop Pad. Rozwiązanie to polega na wywieraniu stałego docisku do podłoża o sile 12 niutonów. Ponadto mopy obracają się z prędkością 260 obrotów na minutę, co – zgodnie z deklaracją producenta – ma pozwolić na zmycie nawet zaschniętych zabrudzeń.

Robot sprzątający Mova Mobius 60 (źródło: Mova)

Po umyciu podłóg robot zwraca nakładki do stacji bazowej, gdzie dochodzi do ich czyszczenia wodą w 100 stopniach Celsjusza, a także sterylizacji światłem UV oraz suszenia gorącym powietrzem. Robot ten oferuje również system OmniDry, który suszy pojemnik na kurz w robocie oraz worek z zebranym kurzem. Warto też wspomnieć, że sprzęt wyposażono w dwa oddzielne zbiorniki na detergenty.

Jeśli chodzi o dokładność sprzątania, producent deklaruje, że Mova Mobius 60 skutecznie zajmie się zbieraniem śmieci z kątów i wzdłuż ścian za pomocą systemu FlexRech. Rozwiązanie to obejmuje wysuwany mechanizm mopa i szczotki bocznej. Robot oferuje moc ssania sięgającą 30 tysięcy Paskali, a odkurzanie wspierane jest systemem zapobiegającym splątaniu włosów wokół szczotki.

Robot sprzątający Mova Mobius 60 – dostępność, cena i świetna promocja na start

Mova Mobius 60 pojawił się już w ofertach sklepów w Polsce. Producent wycenił ten model na 6399 złotych, jednak sprzęt jest obecnie dostępny o 28% taniej – za 4599 złotych. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku.