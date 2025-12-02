OnePlus szykuje niespodziankę? Nowy smartwatch może zaskoczyć

Zbliża się premiera smartwatcha OnePlus Watch Lite. Mimo iż na grafikach wygląda pięknie, ciekawiej zapowiada się jego wnętrze.

OnePlus Watch Lite nie będzie miał Wear OS?

Wojciech w recenzji modelu OnePlus Watch 3 stwierdził, że minusów trzeba szukać na siłę. Wspomnę, że prywatnie spędziłem z tym zegarkiem około miesiąc i, jeśli miałbym wybierać smartwatch z Wear OS, to sięgnąłbym właśnie po Watcha 3. Nie dość, że wizualnie do mnie trafia, to spełnia moje oczekiwania w kwestii czasu pracy, czego nie można powiedzieć o wielu innych urządzeniach z Wear OS.

Nie bez powodu wspominam o czasie pracy, bowiem kolejny smartwatch producenta ma w tej kwestii oferować około dwa razy lepsze wyniki. OnePlus Watch Lite, bowiem tak zostanie on nazwany, zapewni do 10 dni bez konieczności sięgania po ładowarkę. To wszystko w obudowie szczuplejszej niż w Watchu 3 – 8,9 mm vs 11,75 mm.

Czyżby OnePlus wynalazł jeszcze skuteczniejszą metodę na wydłużenie pracy w przypadku Wear OS? Czy jednak we wnętrzu znajdzie się rewolucyjny akumulator? Prawdopodobnie żadna z tych opcji. Otóż podejrzewa się, że OnePlus Watch Lite nie będzie działał pod kontrolą systemu operacyjnego Google. Zamiast tego ma być zastosowane lżejsze oprogramowanie, które pozwoli osiągnąć czas pracy zbliżony do deklarowanych wartości.

fot. OnePlus

Dowiedzieliśmy się również, że OnePlus Watch Lite będzie wyposażony w 1,46-calowy wyświetlacz AMOLED o maksymalnej jasności 600 nitów w trybie codziennym, ale szczytowo będzie mógł osiągnąć nawet 3000 nitów. Pozwoli to przykładowo na bezproblemowe odczytanie danych w trakcie biegania w słoneczny dzień.

Na pokładzie znajdzie się jeszcze miejsce dla modułu NFC, dwuzakresowego GPS-a, a to wszystko trafi do koperty o wadze 35 g. Smartwatch będzie kompatybilny ze smartfonami z Androidem oraz z iPhone’ami.

fot. OnePlus

Kiedy premiera OnePlus Watch Lite?

Nowy smartwatch, zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie producenta, zadebiutuje 17 grudnia. Wówczas odbędzie się wydarzenie, na którym zostanie pokazany OnePlus Ace 6T oraz tablet OnePlus Pad Go 2.