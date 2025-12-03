Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition
Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition (fot. Samsung)
Tablety

Samsung pokazał tablet dla dzieci. Dobrze go przemyślał

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Tablety
Samsung pokazał tablet dla dzieci. Dobrze go przemyślał

Doskonały tablet dla dzieci? Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition może być mocnym kandydatem do tego tytułu, a to dlatego, że pod względem technicznym jest pełnoprawnym, dorosłym tabletem, ale z akcesoriami i otoczką dostosowaną do młodszych użytkowników.

Samsung stworzył tablet dla dzieci. Czym się wyróżnia?

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition to – tak jak sama nazwa wskazuje – tablet zaprojektowany z myślą o dzieciach. Wyróżnia go miękkie i kolorowe etui z oczkiem i linką, na której zamocowany jest dziecięcy rysik. Do tego dochodzi rozbudowany panel kontroli rodzicielskiej oraz tryb dziecięcy, w którym użytkownicy mogą ruszyć w przygodę z ulubionymi bohaterami, takimi jak Crocro czy Lisa. Przedstawiające ich naklejki także są dołączane do zestawu.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition
Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition (fot. Samsung)

Poza tym jednak jest to właściwie dokładnie ten sam Samsung Galaxy Tab A11+, który pojawił się na rynku nieco wcześniej. To tablet wyposażony w 11-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jego sercem jest średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 7300, z którym współpracuje maksymalnie 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Tę ostatnią – w razie czego – można rozszerzyć przy użyciu karty microSD o pojemności maksymalnie 2 TB.

W środku zainstalowany został również akumulator o pojemności 7040 mAh, który wystarczać ma nawet na 15 godzin odtwarzania wideo. Wspomnieć wypada, że ogniwo obsługuje wprawdzie szybkie ładowanie, ale z mocą jedynie 25 W. Specyfikację uzupełniają: poczwórne głośniki z Dolby Atmos i gniazdo mini jack, aparaty 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu, moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 oraz One UI 8, bazujące na systemie Android 16. Samsung obiecuje ponadto siedem lat wsparcia i aktualizacje aż do wersji Android 23.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition
Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition (fot. Samsung)

Ile kosztuje tablet Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition?

Jak na razie tablet Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition trafił do sprzedaży w Australii, gdzie został wyceniony na 429 dolarów (po obecnym kursie oznacza to równowartość ~1025 złotych). To praktycznie taka sama cena jak za model dla dorosłych. Niestety, nic nie wskazuje obecnie na to, by urządzenie miało trafić także do Polski. Zresztą podobnie było w przeszłości, bo…

To nie pierwszy raz, kiedy Samsung proponuje tego typu urządzenie. O podobnym projekcie Karol pisał na łamach Tabletowo.pl, kiedy w 2019 roku debiutował Galaxy Tab A Kids, bazujący na modelu Galaxy Tab A 8.0. Później tak samo potraktowane zostały między innymi tablety Galaxy Tab A7 Lite oraz Galaxy Tab A9+.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas