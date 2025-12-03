Samsung pokazał tablet dla dzieci. Dobrze go przemyślał

Doskonały tablet dla dzieci? Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition może być mocnym kandydatem do tego tytułu, a to dlatego, że pod względem technicznym jest pełnoprawnym, dorosłym tabletem, ale z akcesoriami i otoczką dostosowaną do młodszych użytkowników.

Samsung stworzył tablet dla dzieci. Czym się wyróżnia?

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition to – tak jak sama nazwa wskazuje – tablet zaprojektowany z myślą o dzieciach. Wyróżnia go miękkie i kolorowe etui z oczkiem i linką, na której zamocowany jest dziecięcy rysik. Do tego dochodzi rozbudowany panel kontroli rodzicielskiej oraz tryb dziecięcy, w którym użytkownicy mogą ruszyć w przygodę z ulubionymi bohaterami, takimi jak Crocro czy Lisa. Przedstawiające ich naklejki także są dołączane do zestawu.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition (fot. Samsung)

Poza tym jednak jest to właściwie dokładnie ten sam Samsung Galaxy Tab A11+, który pojawił się na rynku nieco wcześniej. To tablet wyposażony w 11-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jego sercem jest średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 7300, z którym współpracuje maksymalnie 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Tę ostatnią – w razie czego – można rozszerzyć przy użyciu karty microSD o pojemności maksymalnie 2 TB.

W środku zainstalowany został również akumulator o pojemności 7040 mAh, który wystarczać ma nawet na 15 godzin odtwarzania wideo. Wspomnieć wypada, że ogniwo obsługuje wprawdzie szybkie ładowanie, ale z mocą jedynie 25 W. Specyfikację uzupełniają: poczwórne głośniki z Dolby Atmos i gniazdo mini jack, aparaty 8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu, moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 oraz One UI 8, bazujące na systemie Android 16. Samsung obiecuje ponadto siedem lat wsparcia i aktualizacje aż do wersji Android 23.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition (fot. Samsung)

Ile kosztuje tablet Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition?

Jak na razie tablet Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition trafił do sprzedaży w Australii, gdzie został wyceniony na 429 dolarów (po obecnym kursie oznacza to równowartość ~1025 złotych). To praktycznie taka sama cena jak za model dla dorosłych. Niestety, nic nie wskazuje obecnie na to, by urządzenie miało trafić także do Polski. Zresztą podobnie było w przeszłości, bo…

To nie pierwszy raz, kiedy Samsung proponuje tego typu urządzenie. O podobnym projekcie Karol pisał na łamach Tabletowo.pl, kiedy w 2019 roku debiutował Galaxy Tab A Kids, bazujący na modelu Galaxy Tab A 8.0. Później tak samo potraktowane zostały między innymi tablety Galaxy Tab A7 Lite oraz Galaxy Tab A9+.