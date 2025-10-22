Mova rozpieszcza nowościami. Dla Ciebie i… Twojego mruczka

Marka Mova pokazała sporo nowości w Polsce. Główną gwiazdą jest robot sprzątający Mova Mobius 60, ale pozostały sprzęt także zasługuje na uwagę.

Mova Mobius 60 – robot sprzątający dla wymagających

Producent udowodnił już, że zna się na robotach sprzątających – potwierdza to nasza recenzja modelu Mova P50 Pro Ultra, a także test Mova V50 Ultra Complete. Najnowsza propozycja również zapowiada się obiecująco.

Robot sprzątający Mova Mobius 60 to pierwszy model marki ze strefowym mopowaniem MopSwap. Do tego dochodzi siła ssania 30000 Pa, która ma zapewnić ponad zadowalające rezultaty odkurzania także na bardziej wymagających powierzchniach. Wypada wspomnieć o trzech zestawach nakładek mopujących oraz systemie grzewczym PTC o temperaturze 100°C do skutecznego suszenia padów mopujących.

Wśród zalet wymieniana jest również technologia StepMaster 2.0, której rola sprowadza się do pokonywania podwójnych stopni o wysokości do 8 cm (kombinacja 5+3 cm). Oznacza to, że robot sprzątający powinien pokonać progi i inne przeszkody w domu. Z kolei po zakończeniu sprzątania przydatna ma być funkcja samoczyszczenia gorącą wodą oraz system JetSpray Dryboard, który ma chronić przed występowaniem pleśni.

fot. Mova

Firma pochwaliła się także innymi urządzeniami sprzątającymi, które już wcześniej pojawiły się w polskich sklepach. Wśród nich znalazł się robot sprzątający Mova Z60 Ultra Roller Complete z technologią HydroForce Mopping z 12-dyszowym spryskiwaniem oraz rolkowym mopem o długości 25,6 cm. Pojawił się jeszcze Mova M50 Ultra, czyli odkurzacz Wet&Dry o sile ssania 22000 Pa.

Mova G70 Station – bezprzewodowy odkurzacz ze specjalnym ramieniem

Mamy do czynienia z pierwszym, bezprzewodowym odkurzaczem pionowym Mova, który wyposażony jest w specjalnie zaprojektowane ramię i stację czyszczącą. Zadaniem ramienia jest automatyczne dociskanie pomocniczego, miękkiego wałka do podłogi i narożników, co ma wyeliminować martwe pola.

Moc ssania wynosi 225 AW, co – w połączeniu z wydajnym silnikiem – ma zapewnić skuteczne czyszczenie. Urządzenie waży 1,93 kg i oferuje do 90 minut pracy. Higieniczna stacja automatycznie opróżnia pojemnik 0,5 l do 3-litrowego worka.

fot. Mova

Inteligentne kosiarki, wydajna suszarka oraz wielofunkcyjny grill AI

Morka pochwaliła się też robotami koszącymi – Mova ViAX 300 i LiDAX Ultra 2000. Urządzenia wykorzystują technologię nawigacji UltraView LiDAR 3D, a więc nie ma potrzeby instalacji przewodu ograniczającego. Czujnik LiDAR rejestruje różnego typu przeszkody, także te znajdujące się kilkadziesiąt metrów dalej, a także wykorzystywany jest podczas precyzyjnego mapowania terenu.

Model LiDAX Ultra 2000 został zaprojektowany do pracy na trawnikach do 2000 m². Natomiast wariant ViAX 300 sprawdzi się w przypadku trawników do 300 m². Urządzenia oferują również specjalny tryb przyjazny zwierzętom.

Jeśli chodzi o suszarkę, to Mova Master 10 wyróżnia niewielką wagą w swojej klasie – 292 g. Zaletą jest silnik 110 tys. obr./min i system kontroli temperatury, który działa z częstotliwością 1000 razy na sekundę, aby chronić włosy przed uszkodzeniem.

fot. Mova

Urządzenie oferuje jeszcze technologię Hair Essence Heating Treatmen, aby – jak twierdzi producent – zapewnić pielęgnację na poziomie SPA, a efekt Coanda umożliwia stylizację bez uszkodzeń termicznych. Suszarkę Master 10 można kupić w ofercie promocyjnej za 749 złotych do 31 października, po tym okresie będzie dostępna w sugerowanej cenie 1099 złotych.

Dziś dwie literki „AI” pojawiają się prawie wszędzie, więc ich obecność przy kolejnym sprzęcie Mova nie powinna dziwić. Nowość, nazwana Mova IG20 Pro, to grill i AirFryer AI o pojemności 6,5 l. Łączy on funkcje grillowania, smażenia, pieczenia i suszenia. Ma również podwójne elementy grzewcze (3000 W) z kontrolą temperatury do 260°C, a powierzchnia 36 x 23 cm pozwala przygotować do 6 steków jednocześnie. Ponadto na pokładzie znalazł się precyzyjny termometr, który automatycznie zatrzymuje gotowanie po osiągnięciu docelowej temperatury.

Mova MeowgicPod LR10 Prime, czyli coś dla kotów i ich właścicieli

Jednym z głównych celów podczas projektowania urządzenia było zapewnienie zwierzęciu możliwie najwyższego komfortu, co też wiąże się z odpowiednią ilością przestrzeni – 110 l. Natomiast właściciel kota powinien docenić wygodny i efektywny system automatycznego czyszczenia.

fot. Mova

Urządzenie składa się z pojemnika na odpady, który ma 11 l i zapewnia do 15 dni użytkownika bez konieczności opróżniania. Do tego dochodzi system podwójnej komory odświeżającej z filtrem z węgla aktywnego oraz dyfuzor środka dezodoryzującego. Mova zadbała nawet o system wykrywania ruchu kota. To wszystko w sprzęcie, który zajmuje tylko 0,3 m².