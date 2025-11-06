Wyjątkowy robot sprzątający już w Polsce. Nie przestaje mnie zachwycać

Nowy robot sprzątający Dreame Matrix 10 Ultra właśnie wjechał do polskich sklepów. Jego wyjątkowa stacja dokująca naprawdę długo będzie mnie zachwycać.

Robot sprzątający Dreame Matrix 10 Ultra z niebywałą stacją zadebiutował na polskim rynku

Na polskim rynku właśnie zadebiutował nowy robot sprzątający Dreame Matrix 10 Ultra, który został wprowadzony na europejski rynek w październiku 2025 roku. Jego innowacyjna stacja czyszcząca przez długi czas nie przestanie mnie zachwycać – zresztą sami na nią spójrzcie.

Stacja dokująca najnowszego modelu robota Dreame została wyposażona w system automatycznej wymiany nakładek mopujących. W praktyce oznacza to, że maszyna samodzielnie zmienia mopy w robocie w zależności od pomieszczenia, które czyści oraz typu zabrudzeń. Robot ma do wyboru trzy typy nakładek:

do kuchni, wykonane z włosia nylonowego ze szczotkami szorującymi, dzięki czemu ma świetnie radzić sobie z uporczywym tłuszczem,

do łazienki z nakładką gąbkową o zwiększonej chłonności wody, która ma skutecznie absorbować wilgoć i zapobiegać namnażaniu bakterii,

termiczna do pozostałych pomieszczeń, utrzymująca stałą temperaturę 40 stopni Celsjusza.

Poza tym, że stacja sama dobiera nakładki w zależności od potrzeb pomieszczenia, to dodatkowo dozuje właściwy detergent, wybierając spośród uniwersalnego, neutralizującego zapach zwierząt oraz preparatu dedykowanego do pielęgnacji podłóg drewnianych. W stacji dochodzi również do oczyszczenia nakładek – mycia w temperaturze do 100 stopni Celsjusza oraz suszenia.

Dreame Matrix 10 Ultra (źródło: Dreame)

Warto też wspomnieć o systemie mopowania Omni-Scrub, który powoduje wirowanie nakładek z prędkością do 165 obrotów na minutę z naciskiem 8N. Ponadto nakładki mogą się pochylać w zakresie do 10 stopni i dzięki temu zwalczać brud na nierównych powierzchniach lub powierzchniach z fakturą i zagłębieniami. Dodatkowo jedna z nakładek mopujących wysuwa się, docierając do krawędzi czy kątów pomieszczeń.

Dreame Matrix 10 Ultra – technologie, które wymiotą zanieczyszczenia

Jeśli chodzi o samego robota, to Dreame Matrix 10 Ultra oferuje moc ssania na poziomie 30 tysięcy Paskali. Producent deklaruje, że jest to wystarczające, aby pozbyć się zarówno drobnego kurzu, jak i sierści zwierząt czy nawet żwirku z kuwety. Jednocześnie robot ma pracować cicho.

Dreame Matrix 10 Ultra oferuje też technologię HyperStream Detangling DuoBrush, która korzysta z dwóch szczotek głównych – jednej z gumowym włosiem do wymiatania zabrudzeń nawet ze szczelin w podłodze i drugiej z termoplastycznego poliuretanu do zbierania większych zanieczyszczeń. Podobnie jak mop, tak i szczotka wysuwa się poza obrys robota, aby zebrać okruszki i kurz z kątów.

Warto wspomnieć, że nowy robot Dreame, dzięki technologii ProLeap drugiej generacji, pokona dwupoziomowe progi o wysokości do 8 centymetrów lub pojedyncze o wysokości do 4,2 centymetra. Sprzęt wyposażono też w rozwiązanie VersaLift, a konkretnie w czujnik LDS chowany w robocie, aby zredukować jego wysokość do 89 milimetrów. Matrix 10 Ultra rozpoznaje i omija też 240 rodzajów przedmiotów.

Dreame Matrix 10 Ultra (źródło: Dreame)

Robot sprzątający Dreame Matrix 10 Ultra – cena i dostępność w Polsce

Producent ustalił cenę Dreame Matrix 10 Ultra na 6599 złotych, jednak z okazji premiery obniżono ją do 4699 złotych. Promocja obowiązuje do 1 grudnia 2025 roku.