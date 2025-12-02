Znana przeglądarka z nowymi funkcjami. Będziesz korzystać

Popularna przeglądarka internetowa otrzymała szereg nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Program został też zintegrowany z zaawansowanymi modelami opracowanymi przez Google.

Przeglądarka Opera z nowymi funkcjami AI

Pod koniec listopada 2025 roku wspominaliśmy, że jedna z przeglądarek Opery otrzymała szereg nowych funkcji. Mowa tutaj o płatnym programie Opera Neon, który ukierunkowany jest przede wszystkim na przyspieszenie codziennej pracy z pomocą sztucznej inteligencji. Warto podkreślić, że Opera Neon została również zintegrowana z Google Docs. Technologia ta jest jednak związana z dość kosztowną miesięczną subskrypcją wynoszącą 19,90 dolarów (~70 złotych).

Teraz Opera wdraża funkcje AI w kolejnych swoich przeglądarkach – Opera One, Opera GX oraz Opera Neon. Jak twierdzi firma, dzięki temu ponad 80 milionów użytkowników dostanie bezpłatny dostęp do najnowszej i najbardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji przeglądarki Opera. Ta znana przeglądarka zostanie teraz zintegrowana z najnowszymi modelami Google Gemini.

Sztuczna inteligencja Gemini w przeglądarce Opera

Nowa Opera AI to dodatkowy panel boczny, w obrębie którego użytkownik może wchodzić w interakcje z botem sztucznej inteligencji, a wszystko to w powiązaniu z otwartą stroną internetową lub ich grupą czy wyświetlanym filmem. W praktyce użytkownik będzie mógł zadawać pytania i otrzymywać szybkie odpowiedzi na temat materiałów, które w danej chwili przegląda w sieci.

Opera AI (źródło: Opera)

Ponadto odbiorca może prosić modele sztucznej inteligencji o wyszukanie informacji na dany temat, podsumować treść czy odnaleźć porównania pomiędzy różnymi kartami. Opera AI pozwoli również na wprowadzanie oraz wyprowadzanie danych głosowych, a także analizowanie obrazów czy materiałów wideo. Jak podkreślają twórcy, system ma działać szybko dzięki nowej architekturze opartej na agentach Opera Neon.

Firma pochwaliła się również najnowszymi wynikami finansowymi, według których Opera odnotowuje 17-procentowy roczny wzrost przychodów z zapytań. Firma wspomina także, że partnerstwo z marką Google pozwoliło na zaoferowanie użytkownikom nowych doświadczeń bezpłatnie, bezpośrednio w przeglądarkach Opera One i Opera GX. Z kolei zaawansowani użytkownicy korzystający z płatnej wersji przeglądarki Opera Neon zyskują dostęp do Gemini 3 Pro.

Jak wspomina Per Gustafsson – Dyrektor Zarządzający Google na kraje nordyckie – integrując najnowsze modele Gemini, Opera nie tylko udoskonala swoje przeglądarki, ale także wyznacza nowy standard w zakresie doświadczeń użytkownika opartych na sztucznej inteligencji.