Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. To się nazywa innowacja

Chiński producent sprzętów z kategorii smart home wprowadził na europejski rynek nowego robota sprzątającego. Jednak to nie on zasługuje na największą uwagę, a jego stacja dokująca.

Robot sprzątający z funkcją mopowania Dreame Matrix 10 Ultra

Dreame Technology intensywnie rozwija swoje portfolio inteligentnych urządzeń sprzątających. Chiński producent zaprezentował nowego robota o bardzo wysokiej mocy ssania, sięgającej 30 tysięcy Paskali. Ponadto Matrix 10 Ultra wyposażono w podwójną szczotkę – gumową z włosiem dedykowaną do twardych powierzchni oraz gumową TPU, która unosi zanieczyszczenia ulokowane głęboko w dywanach.

Szczotka główna oferuje również funkcję HyperStream, zapobiegającą plątaniu się włosów i sierści. Na pokładzie znalazła się też wysuwana szczotka boczna do zbierania kurzu i okruszków z narożników.

Jeden z najnowszych modeli robotów sprzątających Dreame, za sprawą technologii ProLeap, poradzi sobie z przeszkodami o wysokości do 8 centymetrów. Sprzęt ten otrzymał też chowaną wieżyczkę z systemem nawigacji DToF, dzięki czemu jego wysokość może wynosić 89 milimetrów.

Dreame Matrix 10 Ultra (źródło: Dreame)

Sam system nawigacji pozwala na skanowanie przestrzeni w 360 stopniach i tworzenie szczegółowych map. Ponadto algorytmy sztucznej inteligencji zajmą się wykryciem ponad 240 rodzajów obiektów, które mają być pomijane przez robota. Z kolei za mopowanie odpowiedzialne są obrotowe głowice ulokowane w tylnej części robota – maszyna może automatycznie je unieść, gdy wykryje dywan.

Trzeba jednak przyznać, że to nie sam automatyczny odkurzacz przyciąga największą uwagę, a jego osobliwa stacja dokująca.

Stacja Dreame Matrix 10 Ultra przyciąga wzrok i nie tylko

Stacja Dreame Matrix 10 Ultra już na pierwszy rzut oka różni się od znanych nam skrzyneczek. Dok ten oferuje funkcję Multi-Mop, polegającą na automatycznej wymianie mopów, aby jeszcze skuteczniej czyścić konkretny rodzaj podłogi. Robot ma do dyspozycji mopy z technologią podwójnego szorowania Omni-Scrub, puszyste i chłonne przeznaczone do łazienek oraz z nylonowym włosiem, które mają poradzić sobie z uporczywym tłuszczem, zalegającym np. w kuchni. Stacja zajmie się też oczyszczeniem nakładek mopujących, korzystając z temperatury 100 stopni Celsjusza i ich wysuszeniem.

Dreame Matrix 10 Ultra (źródło: Dreame)

Dok automatycznie opróżni zbiornik na kurz do worka o pojemności 3,2 litra, co zgodnie z deklaracją producenta ma wystarczyć na maksymalnie 100 dni bezobsługowej pracy. Stacja oferuje także automatyczne uzupełnianie zbiornika na wodę oraz automatyczne napełnianie zbiornika na wodę czystą i opróżnianie zbiornika na wodę brudną.

Dostępność i cena Dreame Matrix 10 Ultra

Dreame Matrix 10 Ultra zadebiutował już na całym świecie, choć póki co w wybranych krajach. W Europie można go zamawiać w Hiszpanii, Holandii i Niemczech. Aktualna cena promocyjna w hiszpańskim sklepie producenta wynosi 1399 euro (~5970 złotych), natomiast sugerowaną cenę ustalono na 1599 euro (~6820 złotych).

Warto jednak wspomnieć, że w Polsce zadebiutował ostatnio robot sprzątający podmarki Dreame Technology – Mova Z60 Ultra Roller Complete. Jeśli poszukujesz taniej alternatywy, sprawdź ranking tanich robotów sprzątających na Tabletowo.pl oraz zestawienie tanich robotów sprzątających ze stacją opróżniającą.