fot. Sanket Mishra | pexels.com
Nie lubisz TikToka? Pojawi się coś znacznie gorszego

Bartosz Kaja·
Użytkownicy mają masą zróżnicowanych platform społecznościowych do przesiadywania. Czy potrzeba nam jeszcze kolejnej przestrzeni do ekspresji? Nawet jeśli, to pomysł o alternatywie dla TikToka, o którym przeczytacie poniżej, to coś rodem z najgorszych koszmarów.

Media społecznościowe w 2025 roku

Choć w ostatnich latach to, do kogo skierowana jest dana platforma, mocno się rozmyło, to nadal potrafimy sobie wyobrazić docelowego użytkownika. Facebook to miejsce do podtrzymywania kontaktu ze znajomymi i rodziną (choć lepiej w tym sprawdza się pewnie Messenger), Instagram skupia się wokół publikujących masę treści wideo i zdjęć, a Twitter to miejsce na zwięzłe myśli, czytanie populizmów i wykłócanie się z politykami.

Kilka lat temu do paczki dołączył również TikTok (gdzie Tabletowo też prowadzi swoje konto) – jako kopalnia krótkich wideo o zróżnicowanej treści. Szybki wzrost popularności rozwijanej przez Chińczyków platformy jest doprawdy imponujący – do tego stopnia, że OpenAI chce stworzyć coś podobnego.

TikTok Notes
fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

OpenAI z gorszą wersją TikToka

Możemy bowiem wykłócać się, czy brainrot, wyzwania i prezentowanie fałszywego życia to coś, czemu powinniśmy poświęcać czas. W wielu przypadkach nie można jednak odmówić filmikom „czynnika ludzkiego” – w końcu żeby przygotować krótką animację warto umieć pracować w odpowiednim programie, a treść przyciągająca speców od reklamy wymaga dobrego scenariusza czy operatora kamery.

Tymczasem – jak podaje serwis Wired – OpenAI chce otworzyć własną platformę społecznościową przypominającą TikToka. Różnica ma polegać na tym, że będą tam udostępnianie wyłącznie treści generowane przez sztuczną inteligencję. Całość ma opierać na silniku Sora 2 i ograniczona do długości dziesięciu sekund. Pojawi się również opccja remiksowana opublikowanych treści, generowania materiałów z elementami chrononymi prawem autorskim czy blokada przed publikowaniem wideo poza platformą.

Choć twórcy ChatGPT nie potwierdzili oficjalnie tych planów, mnie już przechodzą ciarki na samą myśl o tym. Byłem pewien, że przyszłość cywilizacji leży w zeroemisyjności, promowaniu ludzkiej kreatywności i dobrobycie. Tymczasem zasługujemy wyłącznie na nową platformę społecznościową wysysającą nasz czas filmikami opartymi na wpisaniu kilku słów do okienka i remiksowaniu włoskiego brainrotu w nieskończoność.

Szybkie zakupy z ChatGPT

Z rzeczy, które zostały potwierdzone w chatbocie OpenAI – mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogą już korzystać z funkcji Instant Checkout. Umożliwia ona zakup przedmiotów na platformie sprzedażowej Etsy poprzez ChatGPT. Całość oparto na rozwiązaniu Agentic Commerce Protocol – otwartym standardzie do sprzedaży z pomocą AI, opracowanym wspólnie ze Stripe.

instant checkout openai chatgpt
Agentic Commerce Protocol – kod zasilający funkcję Instant Checkout. (Źródło: OpenAI)

OpenAI zapewnia, że użytkownik kontroluje cały proces zakupu krok po kroku, tokeny płatnicze są szyfrowane i autoryzowane wyłącznie do konkretnej liczby dla wybranych sprzedawców z pozwoleniem ze strony użytkownika, a dostęp do danych ma wyłącznie sprzedający za zgodą kupującego.

