Robot mopujący, który nie myje podłóg. Robi coś znacznie lepszego

Do polskich sklepów trafił nowy robot sprzątający z funkcją odkurzania i nie tylko. Model ten nie mopuje, ale robi coś znacznie lepszego, aby podłogi lśniły.

Ten robot mopujący nie umyje podłóg. On je wyszoruje

Już dziś na polskim rynku debiutuje kilka nowych urządzeń do utrzymania czystości. Wśród nich pojawił się model typu Wet&Dry Mova M50 Ultra, a także lekki odkurzacz pionowy z podświetlaną szczotką Mova I10. Nie tylko te urządzenia wjechały jednak do sklepów w naszym kraju. Wraz z nimi Mova wystartowała ze sprzedażą kolejnego robota sprzątającego – Z60 Ultra Roller Complete.

Najnowsza machina marki oferuje technologię HydroForce Mopping, zapewniającą ciągłą cyrkulację wody, bez rozprzestrzeniania zabrudzeń. Świeża woda natryskiwana jest za pomocą 12 dysz na 25,6-centymetrowy wałek mopujący, natomiast system odpływowy skutecznie zbiera wodę, zapobiegając wtórnym zabrudzeniom. Warto wspomnieć, że wałek wysuwa się mechanicznie na zewnątrz urządzenia, aby doczyścić podłogi przy krawędziach, wzdłuż ścian i mebli.

Ponadto nowy robot wywiera na czyszczone powierzchnie nacisk 4100 Paskali. Wygląda na to, że Mova Z60 Ultra Roller Complete ma nie myć podłóg, a zwyczajnie je szorować, pozbywając się nie tylko codziennych zabrudzeń, ale też trudnych do zmycia plam. Marka jednak zaznacza, że siła jest precyzyjnie kontrolowana za sprawą technologii AutoShield, aby nie uszkadzać podłóg.

Najnowszy robot chińskiej marki został wyposażony w silnik TurboForce9, który generuje moc ssania sięgającą 28 tysięcy Paskali. Z kolei w skutecznym zbieraniu włosów i sierści zwierząt pomaga system Anti-Tangle TroboWave DuoBrush. Warto zaznaczyć, że Z60 Ultra Roller Complete wykrywa dywany i automatycznie aktywuje podwójną ochronę miękkich powierzchni – wałek podnosi się o 14 milimetrów, a dolna przesłona wysuwa się, chroniąc dywan przed wilgocią.

Nowy robot sprzątający Mova pokona przeszkody o wysokości do 8 centymetrów

Mova Z60 Ultra Roller Complete wyposażono również w system StepMaster 2.0. Dzięki specjalnym nóżkom robot może pokonywać pojedyncze progi o wysokości do 4,8 centymetra oraz połączone przeszkody o łącznej wysokości do 8 centymetrów. Z kolei funkcja LiftPro powoduje uniesienie całego podwozia robota, co sprawia, że robot może przedostać się np. przez wysokie dywany.

Najnowsza propozycja Mova wykorzystuje do przemieszczania i odnajdowania się w domowej przestrzeni chowany sensor DToF, zapewniając 360-stopniowy widok i – jak twierdzi producent – skuteczne mapowanie mieszkania. Robot po schowaniu sensora mierzy 96 milimetrów wysokości.

Ponadto Mova Z60 Ultra Roller Complete wyposażono w zbiornik na środek czyszczący o pojemności 400 mililitrów oraz zbiornik na specjalistyczny środek do eliminacji zapachów zwierząt o pojemności 200 mililitrów. Z kolei stacja dokująca oferuje:

system automatycznego opróżniania zbiornika na kurz do worka (producent deklaruje, że jego pojemność wystarczy na „kilka tygodni”),

system monitorowania poziomu płynów w pojemnikach na środki czyszczące,

mycie mopa rolkowego gorącą wodą,

funkcję automatycznego suszenia wałka,

sterylizację UV na desce myjącej,

funkcję napuszania wałka.

Robot sprzątający Mova Z60 Ultra Roller Complete – cena i dostępność

Mova Z60 Ultra Roller Complete jest już dostępny w popularnych sieciach handlowych w Polsce oraz w sklepie producenta. Sugerowana cena katalogowa wynosi 5999 złotych, jednak do 14 października 2025 roku kupisz sprzęt ten o 28% taniej.

Jeżeli taka cena za robot sprzątający jest dla Ciebie za wysoka, sprawdź ranking tanich robotów sprzątających na Tabletowo.pl oraz zestawienie tanich robotów sprzątających ze stacją bazową.