Gemini nowe funkcje
(źródło: Google)
Sztuczna Inteligencja

Google wsadzi AI do kolejnej aplikacji. Co zyskamy?

Mateusz Budzeń·
Sztuczna Inteligencja
Google wsadzi AI do kolejnej aplikacji. Co zyskamy?

Google obecnie intensywnie rozwija Gemini. Sztuczna inteligencja z Mountain View pojawia się w coraz większej liczbie miejsc i niebawem zawita do kolejnej aplikacji.

Gemini trafi do aplikacji Dysk Google

Owszem, już teraz można korzystać z możliwości oferowanych przez Gemini w usłudze Dysk Google – tylko że z poziomu przeglądarki internetowej. Rozwiązanie nie jest obecnie dostępne w mobilnej aplikacji, zarówno na iPhonie, jak i na urządzeniach z Androidem. Niebawem to się jednak zmieni.

Całość będzie przypominać to, co znamy już z wersji przeglądarkowej. Użytkownik otrzyma możliwość zadawania pytań dotyczących plików i folderów, a sztuczna inteligencja będzie starała się udzielić zadowalającej odpowiedzi. Wśród dostępnych funkcji pojawi się: opcja podsumowania plików i folderów, uzyskanie szybkich informacji na temat projektu lub konkretnego tematu, wyszukiwanie plików i folderów czy możliwość zadawania pytań na temat zdjęć.

Wypada jeszcze wspomnieć, że Gemini będzie można aktywować na kilka sposobów. Po pierwsze, za pomocą dedykowanej ikony w prawym górnym rogu aplikacji – podobnie jak chociażby w Gmailu. Po drugie, z poziomu przeglądarki dokumentów. Po trzecie, z menu z dodatkowymi opcjami. Ponadto, na dole ekranu pojawi się przycisk pozwalający na wykonanie szybkiego podsumowania aktualnie otwartego pliku.

Gemini w aplikacji Dysk Google
Gemini w aplikacji Dysk Google
Gemini w aplikacji Dysk Google
źródło: Google

Gemini w Dysku Google będzie dostępne dla subskrybentów Google AI Pro i AI Ultra, a także w ramach Workspace – Business Standard i Plus, Enterprise Standard i Plus oraz Google AI Pro for Education. Nowość ma pojawić się w ciągu najbliższych tygodni w aplikacji na Androida i iOS.

Co jeszcze słychać w przypadku Google Gemini?

Google Gemini zmierza na nowe urządzenia, a także firma rozwija potężne narzędzie Nano Banana. Z kolei na początku tego miesiąca Google powiedziało wprost, co omija osoby korzystające z darmowej wersji Gemini.

Nano Banana w Google Slides
źródło: Google

Tymczasem dowiedzieliśmy się, że Nano Banana trafi do Google Slides oraz pojawi się w Google Vids. Ponadto, firma udostępniła zaktualizowane wersje modeli Gemini 2.5 Flash i 2.5 Flash-Lite w Google AI Studio i Vertex AI. Wśród zmian należy wymienić większą sprawność działania, a także lepsze rozumienie bardziej złożonych instrukcji.

