Smartfon prawie bez kompromisów. Godny miana zabójcy flagowców

Topowy układ mobilny, OLED-owy ekran o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania oraz duży akumulator z szybkim ładowaniem – tak pokrótce można opisać cechy typowego flagowca. Taka jest właśnie przedpremierowa specyfikacja nowego urządzenia OnePlusa – i wcale nie chodzi o najwyżej pozycjonowany model.

Sugerowana specyfikacja OnePlus Ace 6

Parametry techniczne nadchodzącego telefonu OnePlusa wyszły od zaufanego, branżowego źródła w postaci Digital Chat Station, publikującego swoje wpisy na Weibo. Dzięki niemu poznaliśmy szereg szczegółów dotyczących smartfona, który ma zadebiutować już wkrótce, wspólnie z nowym flagowcem firmy – OnePlusem 15.

Jak na reprezentanta serii pozycjonowanej niżej od flagowca, można się było spodziewać, że nowy „as” otrzyma zeszłoroczny SoC Qualcomma – Snapdragona 8 Elite, co właśnie zostało potwierdzone. Producent przewiduje aż pięć kombinacji pamięci wewnętrznej + RAM: 12 + 256 GB, 12 + 512 GB, 16 + 256 GB, 16 + 512 GB oraz 16 GB + 1 GB.

Szybki ekran, bateria zresztą też

OnePlus Ace 6 najprawdopodobniej zostanie wyposażony w panel OLED o rozdzielczości 1.5K oraz maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej 165 Hz. Co ciekawe, pojawi się również ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Największe wrażenie robi jednak akumulator. Ogniwa o łącznej pojemności 7800 mAh powinny zapewnić długi czas pracy, a szybkie ładowanie o mocy 120 W – uzupełnienie baterii w kilkanaście minut.

Zakulisowe informacje o OnePlus Ace 6 kończy sugestia o co najmniej trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, białej oraz srebrnej) i masie wynoszącej 214 gramów, a także wspomnienie o stylistyce przypominającej flagowy model.

OnePlus 15 na przedpremierowych zdjęciach (źródło: Weibo)

Cena urządzenia nie została ujawniona przez DCS. Co się natomiast tyczy premiery na innych rynkach, modele Ace zazwyczaj debiutują u nas po kilku zmianach z numerem najświeższego flagowca i literą „R”. Czy Ace 6 faktycznie okaże się globalnym OnePlusem 15R, przekonamy się dopiero za jakiś czas.