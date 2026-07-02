Ten robot to (ponoć) mistrz mopowania. Jestem skłonny w to uwierzyć

Zaledwie wczoraj do polskich sklepów wjechał flagowy robot sprzątający Mova V70 Ultra Complete, a już dzisiaj dołącza do niego Mova Z70 Ultra Roller. On również jest klasyfikowany jako flagowiec, ale reprezentuje nieco inne podejście do tematu, priorytetowo traktując mopowanie podłóg.

Polska premiera Mova Z70 Ultra Roller Complete. To flagowy robot sprzątający z wałkiem mopującym

Zamiast obrotowych padów robot Mova Z70 Ultra Roller Complete został wyposażony w wałek mopujący, który jest na bieżąco oczyszczany i zwilżany przy użyciu 12 precyzyjnych dysz oraz dociskany do podłoża z siłą aż 18 N. Dzięki temu zapewniać ma wyśmienite efekty mycia, radząc sobie także z bardziej wymagającymi plamami, a już poprzednik, czyli Mova Z60 Ultra Roller Complete z 2025 roku, wywiązywał się z tego zadania bez większych problemów.

Jeśli zaś chodzi o odkurzanie, nowy robot cechuje się bardzo wysoką siłą ssania – na poziomie 36000 Pa (o 8000 Pa wyższą niż poprzednik, ale też o 4000 Pa niższą niż V70 Ultra Complete). W zupełności powinno to wystarczyć do efektywnego sprzątania zarówno podłóg twardych, jak i wykładzin czy dywanów. W kontekście tych ostatnich warto też wspomnieć o funkcji automatycznego unoszenia wałka.

Mova Z70 Ultra Complete (fot. Mova)

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na wysuwaną szczotkę boczną pozwalającą docierać do zakamarków, podwójną szczotkę główną (TroboWave DuoBrush) z systemem Anti-Tangle zapobiegającym wplątywaniu się włosów, mechanizm pokonywania progów o wysokości nawet 9 cm i zaawansowany system nawigacji. Ten ostatni opera się na laserze, kamerze RGB, dwóch modułach światła strukturalnego i sztucznej inteligencji. Zapewniać ma dokładne mapowanie, obieralnie optymalnej trasy i precyzyjne omijanie przeszkód.

Zestaw uzupełnia jeszcze wielofunkcyjna stacja dokująca, umożliwiająca ładowanie akumulatora, odsysająca zebrany kurz, piorąca wałek w temperaturze 100 stopni Celsjusza, po czym susząca go gorącym powietrzem (70 stopni Celsjusza) i sterylizując UV. Baza ma również dwa zbiorniki na detergent i zapewnia jego automatyczne dozowanie.

Mova Z70 Ultra Complete (fot. Mova)

Zadebiutował też bardziej przystępny cenowo model Mova E50 Pro Ultra

Równocześnie na rynku zadebiutował model Mova E50 Pro Ultra, który kierowany jest do osób poszukujących bardziej przystępnego sprzętu. To następca modelu Mova E40 Ultra z 2025 roku, oferujący zdecydowanie wyższą moc ssania (30000 Pa vs 19000 Pa u poprzednika). Nie zabrakło też szczotki z mechanizmem Anti-Tangle.

Poza skutecznym odkurzaniem zapewniać ma też możliwość odświeżenia podłogi na mokro, przy użyciu obrotowych padów mopujących dociskanych z siłą 12 N. Pady są myte w temperaturze 100 stopni Celsjusza i suszone powietrzem o temperaturze 63 stopni Celsjusza w wielofunkcyjnej stacji dokującej, która odpowiada także za ładowanie akumulatora i odprowadzanie kurzu. Całość uzupełnia ulepszona nawigacja LDS LiDAR.

Mova E50 Pro Ultra (fot. Mova)

Ile kosztują nowe roboty sprzątające Mova w Polsce?

Tak samo jak Mova V70 Ultra Complete, robot sprzątający Mova Z70 Ultra Roller Complete został wyceniony na 5999 złotych, a do 26 lipca 2026 roku można go kupić z rabatem wynoszącym 10%, czyli za 5399 złotych. Mówimy zatem o dwóch modelach flagowych, pomiędzy którymi można wybierać, priorytetowo traktując odkurzanie (V70) lub mopowanie (Z70).

Gdzie kupić? Mova Z70 Ultra Roller Complete ok. 5399 zł Allegro Komputronik RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Z kolei Mova E50 Pro Ultra kosztuje 2149 złotych, ale w ramach promocji, trwającej do 26 lipca 2026 roku, jest dostępny w cenie obniżonej o 12%, czyli za 1899 złotych. Z oferty na oba modele można skorzystać zarówno w oficjalnym sklepie producenta, jak i w popularnych sieciach elektromarketów.