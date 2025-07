Do Polski trafiły dwa urządzenia Mova. Oba mogą przydać się w domu

Marka Mova wprowadziła do sprzedaży w Polsce dwa zupełnie nowe urządzenia. Mowa o robotach sprzątających E40 Ultra oraz nowym modelu airfryera. Oba urządzenia mają szansę szybko zyskać popularność nie tylko dzięki atrakcyjnym cenom, ale też funkcjonalności.

Zacznijmy od Mova E40 Ultra

Mova E40 Ultra to robot sprzątający, który pod względem technologii wyprzedza wiele modeli z wyższej półki. Urządzenie wyposażono w silnik TurboForce 6 o mocy ssania 19000 Pa i prędkości 90000 obrotów na minutę. Taka konfiguracja powinna bez trudu poradzić sobie z włosami, piaskiem, kurzem czy okruszkami. Co więcej, dzięki systemowi wykrywania dywanów ultradźwiękami, E40 Ultra automatycznie podnosi mopy o 10,5 mm, unikając ich zawilgocenia.

Robot radzi sobie także z przeszkodami i pokonuje progi do 22 mm. Wbudowany akumulator o pojemności 5200 mAh zapewnia długą pracę na jednym ładowaniu. To jednak technologia MaxiReach Mop robi największe wrażenie, ponieważ pozwala ona na wysunięcie mopa o 4 cm poza obrys robota, co oznacza skuteczne czyszczenie narożników i miejsc przy krawędziach ścian.

Mova E40 Ultra (źródło: Mova)

Nie mniej istotna jest zaawansowana stacja all-in-one, która sama opróżnia kurz, myje i suszy mopy oraz przechowuje czystą i brudną wodę w osobnych zbiornikach (4,5 l i 4 l). Z punktu widzenia użytkownika oznacza to nawet 75 dni całkowicie bezobsługowej pracy. Całość współpracuje z Alexą i Asystentem Google, a za precyzyjną nawigację odpowiada system LDS i czujniki Smart Pathfinder.

Mova E40 Ultra trafił już do sprzedaży z ceną promocyjną 1899 złotych (zniżka 27% do końca sierpnia).

Mova wprowadza airfryer, który pozwoli ugotować dwa różne dania jednocześnie

Z kolei Mova AeroChef FD20 Pro to frytkownica beztłuszczowa, która oferuje aż 9 litrów pojemności, które można podzielić na dwie niezależne komory (po 4,5 litra każda) dzięki systemowi FlexZone. To pozwala równocześnie przyrządzać dwa dania w różnych warunkach, np. mięso i warzywa.

Na szczególną uwagę zasługuje funkcja SyncFinish. Pozwala ona zsynchronizować czas gotowania potraw z różnych stref, czyli jeśli jedno danie wymaga 15 minut, a drugie 20 minut, urządzenie opóźni start krótszego, by oba były gotowe w tym samym momencie. Gdy jedno z dań skończy się wcześniej, airfryer przełącza się automatycznie w tryb podtrzymywania ciepła.

źródło: Mova

Dzięki mocy 2700 W i technologii 360° Hot Poly-Air Circulation urządzenie ma zużywać do 75% mniej energii niż piekarnik i skracać czas gotowania nawet o 55%, jednocześnie redukując tłuszcz w potrawach o 85%.

Sprzęt oferuje siedem gotowych programów, w tym m.in. na stek, kurczaka, pizzę czy warzywa, oraz możliwość manualnego ustawienia temperatury w zakresie od 40 do 230°C. Dodatkowym atutem jest funkcja Auto Pause, która zatrzymuje gotowanie po wysunięciu kosza, i duże okienko kontrolne.

Cena urządzenia to 499 złotych – z rabatem 29% do końca sierpnia.