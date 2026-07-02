Czekasz na nowe laptopy i tablety Apple? To dobrze, bo jest na co

Ostatnio Apple niemiło zaskoczyło, ponieważ drastycznie podniosło ceny komputerów i tabletów w czerwcu 2026 roku. Producent zamierza jednak „zatrzeć złe wrażenie”, wprowadzając na rynek nowe laptopy z serii MacBook Pro i tablety z linii iPad Pro.

Apple szykuje nowe laptopy z serii MacBook Pro z jeszcze wydajniejszymi procesorami

W październiku 2025 roku Apple zaprezentowało laptop MacBook Pro z nowym procesorem Apple M5. Niespełna pół roku później, w marcu 2026 roku, do oferty firmy z Cupertino dołączył 14- i 16-calowy MacBook Pro z układami Apple M5 Pro i Apple M5 Max.

Mark Gurman na łamach Bloomberga informuje, że następny w kolejce do oficjalnej prezentacji jest MacBook Pro z procesorem Apple M6, wykonanym w 2-nm procesie technologicznym, nad którym prace – co ciekawe – podobno zakończyły się już „miesiące temu”. Mimo to Amerykanie nie zamierzają spieszyć się z premierą – planowana jest ona dopiero na końcówkę 2026 roku.

Prawdopodobnie będzie to jedyna wersja, ponieważ Apple nie planuje wprowadzać na rynek laptopów MacBook Pro z układami Apple M6 Pro i Apple M6 Max. Amerykanie mają szybciej przejść do siódmej generacji, gdyż nowe chipy zostaną zoptymalizowane pod kątem AI (wciąż jednak mają być produkowane z wykorzystaniem 2-nm litografii).

Pierwszy MacBook Pro z procesorem Apple M7 ma zadebiutować w 2027 roku. Chipset nowej generacji nie będzie jednak jedyną nowością, ponieważ model ten ma cechować się również nowym designem, podobnym do wyglądu MacBooka „Ultra” z dotykowym ekranem OLED.

Termin premiery tego ostatniego nie jest jeszcze znany – według Marka Gurmana może on zadebiutować zarówno już pod koniec 2026 roku, jak i dopiero na początku 2027 roku. Apple rzekomo wciąż nie ustaliło daty rynkowego debiutu z uwagi na szybko zmieniającą się sytuację w segmencie (niezbędnych) pamięci.

W drodze jest też nowy iPad Pro

Na łamach Bloomberga Mark Gurman wspomina też o nowych tabletach z serii iPad Pro. Według niego nie przyniosą one rewolucyjnych zmian w wyglądzie, ale przede wszystkim zostaną wyposażone w nowsze, wydajniejsze procesory. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy producent postawi na układ Apple M6, czy zdecyduje się na chipsety z linii Apple M7.

Serwis MacRumors twierdzi, że jeśli procesor Apple M7 będzie gotowy do wiosny 2027 roku – a właśnie wtedy jest spodziewana premiera nowych iPadów Pro, to prawdopodobnie tablety otrzymają nowszy chip. Jeśli nie – na ich pokład trafi układ Apple M6.

Potencjalnie we wnętrzu nowych iPadów Pro może znaleźć się też komora parowa, ponieważ Apple testowało takie rozwiązanie w przeszłości. Na tę chwilę nie jest to jednak pewne.