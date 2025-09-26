Od poniedziałku kupisz to w dużo niższej cenie. Tyle zaoszczędzisz

Nowe inteligentne urządzenia debiutują w Polsce. Mają ułatwić codzienne obowiązki, a – dzięki promocji na start – kupisz je aż o 30% taniej.

Marka Mova oferuje swoje urządzenia w Polsce zaledwie od kilkunastu miesięcy, ale ma całkiem sporo powodów do dumy. Z danych GfK z czerwca 2025 roku wynika, iż Mova zdążyła już solidnie namieszać na rynku i osiągnąć 10-procentowy udział w segmencie robotów sprzątających. Firma jednak nie zatrzymuje się i wprowadza na polski rynek dwa nowe odkurzacze. Na start będą dostępne w świetnej promocji.

Odkurzacz Wet&Dry Mova M50 Ultra – technologie i specyfikacja

Mova M50 Ultra to kolejna propozycja z kategorii urządzeń typu Wet&Dry. Producent pochwalił się, że sprzęt ten został odznaczony certyfikatem Frost&Sullivan świadczącym o tym, iż jest to pierwszy na świecie odkurzacz, myjący wyposażony w składaną i rozsuwalną rękojeść. Dzięki rozwiązaniu Flex-Master można regulować uchwyt w zakresie od 120 do 135 centymetrów długości. Technologia ta sprawia, że użytkownik nie musi się schylać, aby sprzątnąć pod meblami.

Mova M50 Ultra (źródło: Mova)

Ponadto model M50 Ultra cechuje się wysuwanym robotycznym ramieniem Edge Cover AI, zintegrowanym w przedniej szczotce. Producent deklaruje, że rozwiązanie to zapewnia „prawdziwie zerową szczelinę” podczas czyszczenia podłóg. Świetnym dodatkiem do tego modelu jest też funkcja zdalnego sterowania odkurzaczem za pomocą aplikacji – podobną opcję oferuje też Dreame H15 Pro Heat.

W najnowszym odkurzaczu Mova zastosowała zbiornik na środek czyszczący o pojemności 100 mm, który automatycznie dozuje płyn podczas sprzątania. Według przedsiębiorstwa zawartość pojemnika wystarczy na około 60 dni. Ciekawym dodatkiem, o którym wspomina Mova, jest też patyczek dezodoryzujący, który uwalnia cząsteczki zapachowe, zapewniając świeżość przez 7 dni przy normalnym użytkowaniu i 90 dni bez konieczności konserwacji.

Stacja Mova M50 Ultra automatycznie czyści szczotki w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Z kolei suszenie może być realizowane na dwa sposoby – szybki (5-minutowy) i cichy (od 15 do 30 minut).

Mova I10 – lekki odkurzacz z ogromną mocą ssania

Drugą propozycją marki Mova jest model I10, którego najważniejszą zaletą jest lekkość. Ostatnio wspominałam o super-lekkim Xiaomi Vacuum Cleaner P30, ważącym tylko 860 g z mocą ssania 22 tysięcy Paskali – ten model póki co nie jest jednak dostępny w Polsce, ale Mova I10 może być dla niego ciekawą alternatywą. Nowy sprzęt Mova waży nieco więcej, bo 1,35 kg, ale jednocześnie oferuje moc ssania sięgającą 28 tysięcy Paskali.

I10 został wyposażony w technologię TangleBuster Multi-Surface Brush, która odpowiedzialna jest za wykrywanie typu podłogi i dostosowanie prędkość działania szczotki. Na uwagę zasługuje też funkcja 140° Dust Illumination z systemem OptiInsight – dzięki niej odkurzacz podświetla podłogę uwidaczniając kurz i okruszki.

Nowy model został wyposażony w akumulator 6×3000 mAh, który oferuje do 60 minut pracy w trybie Eco z końcówką szczelinową oraz do 40 minut ze szczotką główną. Warto wspomnieć, że szczotka zmieści się pod meblami o wysokości 10 cm, a także może składać się do 180 stopni oraz obracać o 90 stopni na boki. Producent uzupełnił zestaw I10 również o elektryczną miniszczotkę, która pokona zalegający kurz w meblach tapicerowanych.

Mova M50 Ultra i Mova I10 – dostępność i ceny

Nowe modele trafią do sprzedaży w Polsce 29 września 2025 roku. Sugerowane przez producenta ceny ustalono na:

2599 złotych za model Mova M50 Ultra,

1149 złotych za model Mova I10.

Do 14 października 2025 roku urządzenia będą dostępne w promocyjnej cenie – zniżka wyniesie, kolejno, 31% i 30%.

Gdzie kupić? Odkurzacz typu Wet&Dry Mova M50 Ultra ok. 2599 zł RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.