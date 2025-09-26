Od poniedziałku kupisz to w dużo niższej cenie. Tyle zaoszczędzisz

Nowe inteligentne urządzenia debiutują w Polsce. Mają ułatwić codzienne obowiązki, a – dzięki promocji na start – kupisz je aż o 30% taniej.
Marka Mova oferuje swoje urządzenia w Polsce zaledwie od kilkunastu miesięcy, ale ma całkiem sporo powodów do dumy. Z danych GfK z czerwca 2025 roku wynika, iż Mova zdążyła już solidnie namieszać na rynku i osiągnąć 10-procentowy udział w segmencie robotów sprzątających. Firma jednak nie zatrzymuje się i wprowadza na polski rynek dwa nowe odkurzacze. Na start będą dostępne w świetnej promocji.
Odkurzacz Wet&Dry Mova M50 Ultra – technologie i specyfikacja
Mova M50 Ultra to kolejna propozycja z kategorii urządzeń typu Wet&Dry. Producent pochwalił się, że sprzęt ten został odznaczony certyfikatem Frost&Sullivan świadczącym o tym, iż jest to pierwszy na świecie odkurzacz, myjący wyposażony w składaną i rozsuwalną rękojeść. Dzięki rozwiązaniu Flex-Master można regulować uchwyt w zakresie od 120 do 135 centymetrów długości. Technologia ta sprawia, że użytkownik nie musi się schylać, aby sprzątnąć pod meblami.
Ponadto model M50 Ultra cechuje się wysuwanym robotycznym ramieniem Edge Cover AI, zintegrowanym w przedniej szczotce. Producent deklaruje, że rozwiązanie to zapewnia „prawdziwie zerową szczelinę” podczas czyszczenia podłóg. Świetnym dodatkiem do tego modelu jest też funkcja zdalnego sterowania odkurzaczem za pomocą aplikacji – podobną opcję oferuje też Dreame H15 Pro Heat.
W najnowszym odkurzaczu Mova zastosowała zbiornik na środek czyszczący o pojemności 100 mm, który automatycznie dozuje płyn podczas sprzątania. Według przedsiębiorstwa zawartość pojemnika wystarczy na około 60 dni. Ciekawym dodatkiem, o którym wspomina Mova, jest też patyczek dezodoryzujący, który uwalnia cząsteczki zapachowe, zapewniając świeżość przez 7 dni przy normalnym użytkowaniu i 90 dni bez konieczności konserwacji.
Stacja Mova M50 Ultra automatycznie czyści szczotki w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Z kolei suszenie może być realizowane na dwa sposoby – szybki (5-minutowy) i cichy (od 15 do 30 minut).
Mova I10 – lekki odkurzacz z ogromną mocą ssania
Drugą propozycją marki Mova jest model I10, którego najważniejszą zaletą jest lekkość. Ostatnio wspominałam o super-lekkim Xiaomi Vacuum Cleaner P30, ważącym tylko 860 g z mocą ssania 22 tysięcy Paskali – ten model póki co nie jest jednak dostępny w Polsce, ale Mova I10 może być dla niego ciekawą alternatywą. Nowy sprzęt Mova waży nieco więcej, bo 1,35 kg, ale jednocześnie oferuje moc ssania sięgającą 28 tysięcy Paskali.
I10 został wyposażony w technologię TangleBuster Multi-Surface Brush, która odpowiedzialna jest za wykrywanie typu podłogi i dostosowanie prędkość działania szczotki. Na uwagę zasługuje też funkcja 140° Dust Illumination z systemem OptiInsight – dzięki niej odkurzacz podświetla podłogę uwidaczniając kurz i okruszki.
Nowy model został wyposażony w akumulator 6×3000 mAh, który oferuje do 60 minut pracy w trybie Eco z końcówką szczelinową oraz do 40 minut ze szczotką główną. Warto wspomnieć, że szczotka zmieści się pod meblami o wysokości 10 cm, a także może składać się do 180 stopni oraz obracać o 90 stopni na boki. Producent uzupełnił zestaw I10 również o elektryczną miniszczotkę, która pokona zalegający kurz w meblach tapicerowanych.
Mova M50 Ultra i Mova I10 – dostępność i ceny
Nowe modele trafią do sprzedaży w Polsce 29 września 2025 roku. Sugerowane przez producenta ceny ustalono na:
- 2599 złotych za model Mova M50 Ultra,
- 1149 złotych za model Mova I10.
Do 14 października 2025 roku urządzenia będą dostępne w promocyjnej cenie – zniżka wyniesie, kolejno, 31% i 30%.