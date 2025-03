Roborock zasypał nowościami. Wśród nich Saros 10R i Saros 10

Roborock wprowadza na polski rynek pokaźną liczbę urządzeń. Wśród nich znalazły się roboty sprzątające z serii Saros 10, dwóch przedstawicieli linii Qrevo, a także aż pięć modeli Roborock F25 i dwa urządzenia F25 Combo.

Specyfikacja Roborock Saros 10R i Saros 10

Producent naprawdę dobrych robotów sprzątających, takich jak Roborock Qrevo MaxV, pochwalił się nowymi odkurzaczami automatycznymi z serii Saros 10, które mają spełnić wymagania nawet bardziej wymagających użytkowników. Roborock podkreśla, że Saros 10 to najbardziej zaawansowane roboty sprzątające w historii marki.

Saros 10R, dzięki technologii StarSight 2.0, VertiBeam oraz podwójnym mopom obrotowym, może skutecznie dostosować się do powierzchni i radzić sobie z nawet najtrudniejszymi zabrudzeniami. Moc ssania wynosi 19000 Pa, czas pracy to do 180 minut (tryb cichy), a wymiary robota to 350 x 353 x 79,8 mm (wymiary stacji dokującej: 381 x 475 x 488 mm).

Z kolei model Saros 10 korzysta z systemu RetractSense i oferuje technologię wibracyjnego mopowania VibraRise 4.0. W tym przypadku możemy liczyć na moc ssania 22000 Pa, a czas pracy wynosi do 220 minut (tryb cichy). Wymiary robota to dokładnie 350 x 353 x 79,8 mm, stacja dokująca ma 440 x 409 x 470 mm.

Roborock Saros 10R Roborock Saros 10 (fot. Roborock)

Wypada wspomnieć, że podczas wydarzenia zapowiedziano, że model Saros Z70, czyli pierwszy masowo produkowany robot sprzątający z mechanicznym ramieniem OmniGrip, trafi do sprzedaży w tym roku. Dla przypomnienia dodam, że zadaniem ramienia jest automatyczne podnoszenie drobnych przedmiotów i odkładanie ich w wyznaczone miejsca.

Cena regularna modeli Saros 10 i Saros 10R wynosi 5699 złotych. Obecnie, tj. w dniach 13-23 marca, Saros 10R dostępny jest w cenie promocyjnej 5199 złotych.

Gdzie kupić? Roborock Saros 10R ok. 5199 zł Komputronik Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Warto dodać, że planowana jest promocja na odkurzacz Saros 10, która będzie trwać od 27 marca do 6 kwietnia. Promocyjną cenę poznamy jednak dopiero za dwa tygodnie, dokładnie 27 marca.

Oto Roborock Qrevo 5A1 i Qrevo Edge

Nowych członków doczekała się seria Roborock Qrevo. Marka pokazała model Qrevo Curv 5A1 oraz zapowiedziała Qrevo Edge. Należy podkreślić, że mamy do czynienia z nowymi wariantami Roborocka Qrevo Curv, który zadebiutował na polskim rynku w styczniu.

Jeśli chodzi o Qrevo Curv 5A1, jest to propozycja dla osób, które cenią zaawansowaną technologię i design modelu Qrevo Curv (5A1 wygląda tak samo), ale nie potrzebują takich funkcji, jak AdaptiLift czy wbudowany asystent głosowy. Natomiast Qrevo Edge to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy preferują klasyczny, prostokątny design stacji dokującej, ale nie chcą rezygnować z zaawansowanych funkcji Qrevo Curv.

Qrevo Edge (fot. Roborock)

Roborock Qrevo Curv 5A1 będzie dostępny w sprzedaży w cenie regularnej 3799 złotych. W planach jest uruchomienie promocji w dniach od 27 marca do 6 kwietnia, ale promocyjne ceny nie są jeszcze znane. Z kolei modelu Qrevo Edge należy wyglądać na półkach sklepowych w maju tego roku.

Co potrafią Roborock F25 i F25 Combo?

Roborock zapowiedział też polską premierę serii odkurzaczy pionowych F25, która składa się z pięciu modeli. Odkurzacze łączą wysoką moc ssania (do 2000 Pa) z automatycznym systemem mycia podłóg, a dodatkowo zwalczają nawet 99,9% bakterii i zapewniają skuteczność czyszczenia za jednym ruchem.

Podstawowy model Roborock F25 RT został wyceniony na 999 złotych. Jako jedyny oferuje czas pracy 40 minut w trybie Eco, podczas gdy pozostała czwórka zapewnia już 60 minut. Następnie mamy model Roborock F25 LT za 1559 złotych. Wyżej znajduje się wersja nazwana po prostu Roborock F25, która dodatkowo zapewnia inteligentny czujnik DirTect, a także proaktywne samoczynne mycie. Ta wersja wyceniona jest na 1599 złotych.

Roborock F25 RR Roborock F25 LT (fot. Roborock)

Na górze mamy warianty Roborock F25 Alt i Ace, które charakteryzują się technologią SlideTech 2.0, a także specjalnym zbiornikiem na detergent. Ceny to – odpowiednio – 2219 złotych i 2199 złotych.

Seria Roborock F25 będzie dostępna w promocji od 27 marca do 6 kwietnia. Ceny promocyjne poznamy 27 marca.

Kolejnymi urządzeniami, które zostały zaprezentowane, są dwa modele Roborock F25 Combo, oferujące wymienne głowice i szczotki do różnych powierzchni. Mamy do czynienia z modułowym rozwiązaniem 5 w 1, które umożliwia szybkie przełączanie się między trybami sprzątania – od odkurzania podłóg po czyszczenia tapicerowanych powierzchni, narożników czy trudno dostępnych miejsc.

Roborock F25 Combo został wyceniony na 2599 złotych, z kolei droższy Roborock F25 Ace Combo kosztuje 3329 złotych, ale dodatkowo oferuje technologię SlideTech 2.0, a także ma automatyczny dozownik detergentu czy dostosowywanie w aplikacji.

W przypadku obu modeli Roborock F25 Combo również należy wyczekiwać promocji od 27 marca do 6 kwietnia. W dniu rozpoczęcia promocji poznamy obowiązujące wówczas ceny.