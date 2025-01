Sprytny Roborock Qrevo Curv dotarł do Polski. Jaka cena?

Roborock Qrevo Curv to jeden z najbardziej zaawansowanych robotów sprzątających na rynku. Doczekaliśmy się jego oficjalnej premiery w Polsce, dlatego też przypomnijmy sobie najważniejsze cechy tego urządzenia i odpowiedzmy sobie na pytanie o to, czemu warto się nim zainteresować.

Specyfikacja Roborock Qrevo Curv potrafi zaimponować

Roborock Qrevo Curv został zaprezentowany na targach IFA 2024, które odbyły się we wrześniu. Na to, by ten imponujący robot sprzątający dojechał do Polski, musieliśmy zaczekać aż do teraz. Wreszcie jednak osoby, których oczekiwania względem takiego urządzenia są nieprzeciętne, mogą znaleźć coś, co sprosta ich wymaganiom. O ile tylko w rzeczywistości okaże się równie dobry, jak na papierze (być może niebawem to sprawdzimy).

Kilkoma spośród swoich poprzednich urządzeń firma Roborock udowodniła, że potrafi robić solidne, sprytne i efektywne roboty sprzątające. W przypadku Qrevo Curv dorzuca do tego między innymi system adaptacyjnego podwozia AdaptiLift, który umożliwia pokonywanie progów o wysokości nawet 4 cm, a regulacja wysokości poszczególnych kół odbywa się niezależnie.

Roborock Qrevo Curv (fot. Roborock)

Kolejną nowinką jest zapobiegający plątaniu włosów system Dual Anti-Tangle, wykorzystujący w tym celu wałki z krótkim włosiem i spiralne łopatki. Z kolei FlexiArm Arc to dodatkowa szczotka, która automatycznie wysuwa się, gdy potrzeba dokładnie doczyścić narożniki lub inne trudno dostępne miejsca.

Najważniejsze, oczywiście, jest to, by robot sprzątający cechował się dużą moc ssania. W tym przypadku można być o to spokojnym, bo Roborock Qrevo Curv został wyposażony w system o mocy aż 18500 Pa. Oferuje również mopowanie (także gorącą wodą) z prędkością 200 obrotów na minutę, a będąca częścią zestawu stacja dokująca myje mopy w temperaturze 75 stopni Celsjusza i suszy je ciepłym powietrzem.

Roborock Qrevo Curv (fot. Roborock)

Wspomniana przed momentem stacja jest w stanie także automatycznie opróżniać pojemnik na kurz, samodzielnie uzupełniać zbiornik na wodę oraz, naturalnie, ładować akumulator urządzenia. Uzupełnianie energii trwa ok. 4-6 godzin, a uzyskiwany w ten sposób czas działania to 3-4 godziny.

8.2 Ocena

Zaawansowany Roborock Qrevo Curv dostępny w Polsce. Ile kosztuje?

Roborock Qrevo Curv jest już dostępny w polskich sklepach. Jego sugerowana cena wynosi 4799 złotych, ale do 23 stycznia trwa promocja na start, w ramach której robot kosztuje o 500 złotych mniej.