Nowy robot Roborock potrafi… zbierać skarpety z podłogi

Na targach CES 2025 Roborock pokazał kilka nowych odkurzaczy automatycznych. Jeden z nich, Roborock Saros Z70, jest niezwykle interesujący – został wyposażony w robotyczne ramię, które zbierze z podłogi pozostawione skarpety czy zużyte chusteczki.

Roborock zainstalował w odkurzaczu robotyczne ramię

Saros Z70 to najnowszy flagowy odkurzacz automatyczny Roborock o mocy ssania 22 tysiące Paskali. Urządzenie oferuje podwójne mopy obrotowe, które na dywanach mogą zostać uniesione na 2,2 cm lub pozostawione w stacji, gdy mycie podłóg nie jest konieczne.

Robot ma wysokość 8 centymetrów, dzięki czemu zmieści się pod niektórymi meblami. Stacja dokująca Multifunctional Dock 4.0 nie tylko naładuje i przechowa odkurzacz, ale także automatycznie opróżni zbiornik z kurzu, uzupełni i opróżni zbiorniki na wodę czy wyczyści i osuszy mopy.

Roborock Z70 (źródło: Roborock)

Poza standardowym czyszczeniem i mopowaniem podłóg sprzęt oferuje też zbieranie niewielkich przedmiotów pozostawionych na domowych powierzchniach. Dzięki wysuwanemu ramieniu możliwe jest podnoszenie skarpetek, chusteczek, niewielkich ręczników czy butów o masie do 300 gramów.

Ramię OmniGrip korzysta z pięciu osi, może się rozkładać, rozciągać, obracać i poruszać w pionie oraz w poziomie. Saros Z70 wyposażono też w kamerę, diodę LED oraz czujniki, za pomocą których ramię wykrywa masę danego przedmiotu i określa jego położenie.

Z informacji udzielonych przez Roborock wynika, że pierwszy cykl czyszczenia umożliwia wykrycie i oznaczenie przedmiotów do podniesienia. Następnie robot powraca do wyznaczonych wcześniej miejsc, unosi przedmioty i odnosi we wskazane (za pośrednictwem aplikacji) miejsca np. w pobliżu kosza na pranie.

Producent zdradził The Verge, że z czasem maszyna będzie w stanie rozpoznawać i podnosić inne przedmioty, ale zapewne wszystko w ramach wspomnianej wcześniej masy – do 300 gramów.

W Saros Z70 mamy do czynienia również z funkcją StarSight Autonomus System 2.0, która pozwoli użytkownikowi nauczyć robota ulubionych przedmiotów domowników. Gdy akurat będziesz poszukiwał jednego z nich, w aplikacji sprawdzisz, gdzie robot widział go ostatni raz.

Nowość Roborock została zbudowana na podwoziu AdaptLift, zaprezentowanym w Qrevo Curv – dzięki niemu robot lepiej radzi sobie z poruszaniem się na dywanach o długim włosiu oraz pokonuje wysokie progi.

Cena Roborock Saros Z70 z robotycznym ramieniem nie została jeszcze ujawniona, a na rynek odkurzacz prawdopodobnie trafi w czerwcu 2025 roku.

Roborock Saros 10 i Saros 10R – co oferują nowe roboty?

Na targach CES 2025 Roborock zaprezentował także modele Saros 10 i Saros 10R. Urządzenia oferują takie samo podwozie, jak robot Saros Z70, a także mogą automatycznie odłączać nakładki mopa w stacji. Model Saros 10R korzysta z technologii nawigacji StarSight 2.0 oraz ma taką samą stację dokującą jak model Z70, oferuje jednak niższą moc ssania, sięgającą do 19 tysięcy Paskali.

Z kolei Saros 10 jest ulepszoną wersją modelu Roborock S8 MaxV Ultra, oferuje moc ssania 22 tysiące Paskali i nawigację lidarową z opcją schowania wieży, aby zmieścić się pod meblami. Dodatkowo sprzęt korzysta z funkcji mopowania VibraRise, zamiast oscylujących mopów.

Roborock Saros 10 i Saros 10R mają trafić na rynek w lutym br. za 1599,99 dolarów (po prostym przeliczeniu około 6600 złotych).