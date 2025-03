Intel ma nowego CEO. Stery przejmie Lip-Bu Tan

Zmiana na najważniejszym stanowisku w firmie to niecodzienne wydarzenie. Intel ogłosił, że rada dyrektorów mianowała nowego CEO – stery przejmie Lip-Bu Tan, który ma ogromne doświadczenie w branży półprzewodników.

Lip-Bu Tan nowym CEO Intela

Lip-Bu Tan zastąpi 18 marca 2025 roku tymczasowych współdyrektorów generalnych – Davida Zinsnera i Michelle (MJ) Johnston Holthaus. Jego bezpośredni poprzednik to Pat Gelsinger, który pracował dla Intela w latach 1979-2009 i w roku 2021 powrócił do firmy, aby objąć stanowisko CEO (piastował je do grudnia 2024 roku).

Nowy CEO Intela ponownie wejdzie też do składu rady dyrektorów przedsiębiorstwa (zrezygnował z tej funkcji w sierpniu 2024 roku). Lip-Bu Tan doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań, jakie przed nim stoją, ale zamierza im podołać. Mam ogromny szacunek i podziw dla tej kultowej firmy i widzę znaczące możliwości przekształcenia naszej działalności w sposób, który lepiej posłuży naszym klientom i stworzy wartość dla naszych akcjonariuszy – powiedział.

Kim jest Lip-Bu Tan, nowy CEO Intela?

Lip-Bu Tan urodził się 12 listopada 1959 roku w Malezji. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie fizyki z Nanyang Technological University w Singapurze, magistra nauk ścisłych w dziedzinie inżynierii jądrowej z Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz tytuł MBA z Uniwersytetu w San Francisco.

Od roku 2009 do 2021 pełnił funkcję CEO Cadence Design. Za jego kadencji przeprowadzono restrukturyzację przedsiębiorstwa i firma ponad dwukrotnie zwiększyła przychody, marże operacyjne oraz osiągnęła wzrost ceny akcji o ponad 3200%. Ponadto przez 19 lat zasiadał w zarządzie Cadence Design, a aktualnie zasiada w zarządach Credo Technology Group i Schneider Electric.

Lip-Bu to wyjątkowy lider, którego wiedza specjalistyczna w branży technologicznej, głębokie relacje w ekosystemie produktów i odlewni oraz znane osiągnięcia w tworzeniu wartości dla akcjonariuszy to dokładnie to, czego Intel potrzebuje u nowego CEO. Frank D. Yeary, niezależny przewodniczący zarządu Intela

Dla mieszkańców Polski najważniejszą kwestią jest jednak to, czy fabryka Intela powstanie w Polsce – być może Lip-Bu Tan uzna, że warto zrealizować ten plan, w końcu przygotowania do tej inwestycji już ruszyły.