Zapowiada się obiecująco. Tablet OnePlus Pad 2 Pro nadciąga

Nadciąga tablet OnePlus Pad 2 Pro. Urządzenie ma mieć ekran niczym laptop, topowy procesor na pokładzie i akumulator o bardzo dużej pojemności. Brzmi jak bardzo dobre połączenie.

Tablet OnePlus Pad 2 Pro to godny następca

W czerwcu 2024 roku chiński producent zaprezentował tablet OnePlus Pad Pro, a miesiąc później przedstawiony został OnePlus Pad 2. Urządzenia miały bardzo podobną specyfikację, a teraz na horyzoncie majaczy OnePlus Pad 2 Pro, który przynosi sporą dawkę ulepszeń względem obu tych modeli.

Zwykle dobrze poinformowany Digital Chat Station donosi, że OnePlus Pad 2 Pro pojawi się na rynku już niebawem – jeszcze przed końcem pierwszej połowy 2025 roku. Podzielił się również kluczowymi elementami specyfikacji, dzięki czemu wiemy, że możemy oczekiwać naprawdę mocarnego sprzętu.

Sercem tabletu ma być topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (w 8-rdzeniowym wydaniu), z którym współpracować będzie 16 GB RAM typu LPDDR5X. Do tego dojdzie jeszcze maksymalnie 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0, więc ani do ilości miejsca, ani też też do szybkości transferów raczej nie będzie można mieć zarzutów.

OnePlus Pad 2 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

W środku urządzenia znajdzie się też ponoć akumulator o pojemności +/- 10000 mAh, który obsłuży szybkie ładowanie (możliwe, że z mocą nawet 80 W).

Według informatora obraz wyświetlany będzie na panelu LCD o bardzo dużej przekątnej (13,2 cala) i odpowiadającej temu rozdzielczości (3,4K). W kontekście fotografii zaś do dyspozycji użytkowników oddane zostaną dwa aparaty: 13 Mpix z tyłu oraz 8 Mpix z przodu. Jak na razie to wszystko, co (myślimy, że) wiemy.

Specyfikacja OnePlus Pad 2 Pro vs OnePlus Pad Pro i OnePlus Pad 2

Podsumujmy sobie to wszystko, a równocześnie porównajmy ze specyfikacjami poprzednich tabletów z oferty firmy OnePlus.

OnePlus Pad 2 Pro (nieoficjalnie) OnePlus Pad Pro OnePlus Pad 2 OnePlus Pad Wyświetlacz LCD,

13,2 cala,

3,4K,

? Hz LCD,

12,1 cala,

3K,

144 Hz LCD,

12,1 cala,

3K,

144 Hz LCD,

11,61 cala,

2,8K,

144 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 MediaTek Dimensity 9000 Pamięć Do 16 GB RAM,

do 1 TB na pliki (UFS 4.0) Do 16 GB RAM,

do 512 GB na pliki (UFS 3.1) Do 12 GB RAM,

do 256 GB na pliki (UFS 3.1) Do 12 GB RAM,

do 256 GB na pliki (UFS 3.1) Aparaty 13 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu 13 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu 13 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu 13 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu Akumulator ~10000 mAh,

ładowanie do 80 W 9510 mAh,

ładowanie do 67 W 9510 mAh,

ładowanie do 67 W 9510 mAh,

ładowanie do 67 W Rok premiery 2025 (?) 2024 2024 2023

Wyraźnie widać więc, że firma OnePlus nie marnowała czasu i przygotowała kilka poważnych poprawek. Choć wciąż jest jeszcze zbyt wcześnie, by wydawać werdykty, to jak póki co podoba Ci się taka specyfikacja?