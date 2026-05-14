Rewolucja płatnicza w Europie. Blik będzie jej częścią

Wygląda na to, że prawdziwa rewolucja płatnicza zbliża się do Europy. Operatorzy różnych systemów płatniczych, z których korzystają klienci krajów europejskich, pracują nad wspólnym projektem. Blik staje się jego częścią.

Blik dołącza do sojuszu – wielki projekt ma zjednoczyć Europejczyków

Na początku kwietnia 2026 roku wspominaliśmy o przełomowym momencie w historii polskiego Blika. To właśnie wtedy oficjalnie ogłoszono, że polscy klienci mogą zapłacić za zakupy w słowackich sklepach za pośrednictwem Blika i w walucie euro. Operator jednak od razu podkreślił, że na naszym południowym sąsiedzie się nie skończy.

Już kilka lat temu wspominano, że polski system płatności mobilnych może przełamać „bariery płatnicze” w Europie. W 2019 roku wspominano, iż system płatniczy Blik na złotówkach się nie zatrzyma, a w listopadzie 2025 roku udało się (w ramach prezentacji) przesłać pieniądze Blikiem na telefon z portugalskiego systemu płatności MB Way do klienta Santander Bank Polska.

Teraz pojawiły się kolejne wieści. Mianowicie Blik – działający w Polsce i Słowacji – ma zamiar dołączyć do europejskiego projektu płatniczego. Dotychczas uczestniczą w niej firmy skupione w ramach inicjatywy EuroPA i EPI, takie jak Bancomat (Włochy), Bizum (Hiszpania, Andora), SIBS/MB Way (Portugalia), Vipps MobilePay (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) oraz EPI, której portfel Wero jest dostępny m.in. w Belgii, Francji i Niemczech, a wkrótce także w Holandii i Luksemburgu.

Blik chce stać się częścią europejskiego projektu płatniczego – co to oznacza w praktyce?

Jeśli plany polskiego operatora dojdą do skutku, podjęta współpraca z innymi europejskimi systemami płatniczymi ma sprawić, że w tym lub przyszłym roku możliwe będzie przesyłanie Blikiem pieniędzy do osób korzystających z Bizum, MB Way czy EPI. Początkowo rozszerzony system miałby obejmować użytkowników indywidualnych, a z czasem pojawić się także np. w płatnościach w sklepach stacjonarnych.

Współpraca między operatorami płatności została zawarta już na początku 2026 roku. W porozumieniu wspomniano, że prace dotyczące stworzenia centralnego mechanizmu interoperacyjności zostały pozytywnie zakończone. Docelowo ma powstać połączona sieć płatnicza integrująca lokalnych dostawców i pozwalająca na realizowanie transakcji pomiędzy różnymi krajami i walutami. Podkreślono również, że koalicja jest otwarta dla wszystkich krajów europejskich.