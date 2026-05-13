Nowa oferta na światłowód w pakiecie z VOD. Korzystasz i oszczędzasz

Znany operator wystartował z nową ofertą na internet światłowodowy w pakiecie z trzema platformami streamingowymi. Zestaw usług dostępny jest za 0 złotych nawet przez pierwsze pół roku.

Światłowód i VOD w pakiecie za 0 złotych przez nawet pół roku

Netia zaanonsowała nową ofertę na internet światłowodowy z prędkością do 1 Gb/s lub do 2 Gb/s. Dzięki współpracy z właścicielami znanych, globalnych serwisów streamingowych, usługa proponowana jest w pakiecie z trzema platformami VOD. Zestaw ten obejmuje SkyShowtime, Apple TV oraz Prime Video (z subskrypcją Amazon Prime). Warto przypomnieć, że dotychczas w ofercie Netii można było wykupić dostęp do serwisów, takich jak Disney+, HBO Max oraz SkyShowtime.

Dzięki promocji cały pakiet, obejmujący zarówno internet światłowodowy, jak i trzy serwisy VOD, jest dostępny za 0 złotych nawet przez pierwsze 6 miesięcy przy zawarciu zobowiązania na 24 miesiące. Co ważne, cena ta obowiązuje po rabatach za zgody marketingowe (5 złotych) i e-fakturę (5 złotych). Ponadto konieczna jest opłata aktywacyjna za internet w wysokości 79 złotych, która jest płatna jednorazowo przy pierwszej fakturze. Klient zawierając umowę wyposażany jest w dostawę sprzętu (routera Wi-Fi 6) i jego instalację za 0 złotych.

Oferta ta dedykowana jest osobom mieszkającym w budownictwie wielorodzinnym. Po upływie szóstego miesiąca koszt abonamentu wyniesie 110 złotych miesięcznie w przypadku światłowodu o prędkości do 1 Gb/s lub 125 złotych miesięcznie dla światłowodu o prędkości do 2 Gb/s. Po okresie obowiązywania umowy (od 25. miesiąca) cena pakietu wzrośnie o 10 złotych miesięcznie.

Netia w budynku jednorodzinnym – od czego zależy cena internetu światłowodowego?

Jak wspomina Netia, dla budownictwa jednorodzinnego i na partnerskich sieciach hurtowych (Fiberhost, Nexera, Orange Polska, Polski Światłowód Otwarty, Światłowód Inwestycje, Tauron) ceny zestawu są zróżnicowane. Koszt zależny jest m.in. od typu zabudowy oraz dostępu do konkretnej sieci hurtowej. Aby oszacować cenę należy skorzystać z wyszukiwarki dostępności, wpisując swoją lokalizację.