Orlen przedłuża promocję. Paliwo zatankujesz taniej w te dni

Orlen poinformował o przedłużeniu promocji na paliwo. Będzie można z niej skorzystać w najbliższe dwa weekendy. Wciąż też obowiązuje promocja na stacjach BP, a także można taniej naładować BEV-a na Orlen Charge.

Promocja na paliwo na Orlenie obowiązuje też w maju

W marcu 2026 roku Orlen ogłosił promocję na paliwo, która pozwalała kierowcom w każdy weekend jej obowiązywania zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie niższej o 20 groszy lub nawet 35 groszy za litr. Wówczas dowiedzieliśmy się, że będzie obowiązywać do weekendu kończącego się na początku maja, ale polski koncern postanowił przedłużyć czas trwania akcji.

Otóż na wszystkich stacjach Orlen w Polsce promocja na paliwo potrwa do 24 maja, do godziny 23:59, czyli obejmie dwa najbliższe weekendy. Warto dodać, że obowiązywała też w miniony weekend, czyli 8-10 maja.

Z akcji można więc skorzystać w dniach:

15-17 maja,

22-24 maja.

Zadaniem kierowcy jest tylko aktywowanie kuponu w aplikacji Orlen Vitay przed zapłaceniem za paliwo. Z zakupami z oferty pozapaliwowej za min. 5 złotych rabat wynosi 35 gr/l. Jeśli natomiast zatankujecie bez zakupów, to po aktywacji kuponu dostaniecie rabat 20 gr/l.

Niezmiennie klienci mogą zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w każdy weekend obowiązywania akcji, a więc w tym miesiącu można jeszcze zatankować łącznie 100 litrów paliwa.

Na stacjach BP też jest taniej

Na początku marca 2026 roku wystartowała również promocja na paliwo na stacjach BP. Warto dodać, że ostatnie kupony można aktywować do 20 maja, więc ta akcja też nadal obowiązuje. Natomiast promocja – w przeciwieństwie do akcji ogłoszonej przez Orlen – dostępna jest każdego dnia. Kierowcy mogą zatankować paliwa podstawowe – benzynę bezołowiową 95 i olej napędowy – taniej o 35 groszy.

To jednak nie koniec. Otóż minister finansów, Andrzej Domański, poinformował, że program Ceny Paliw Niżej zostanie przedłużony do końca maja. Natomiast do 25 maja 2026 roku na ładowarkach Orlen Charge taniej naładujecie samochód elektryczny, więc każdy – niezależnie od typu auta – może być zadowolony.