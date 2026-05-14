Instagram udostępnia Instants. Stawia wiarygodność na pierwszym miejscu

Instagram oficjalnie ogłosił udostępnienie nowej funkcji o nazwie Instants, która stawia na pierwszym miejscu wiarygodność. W związku z tym prawdopodobnie nie wszyscy użytkownicy będą z niej korzystać.

Instagram Instants służą do dzielenia się prawdziwą chwilą

Instagram opiera się na udostępnianiu zdjęć i filmów. Użytkownicy mają do dyspozycji również Rolki (ang. Reels) i Stories, które znikają po 24 godzinach od udostępnienia. Nowe Instants – podobnie jak Stories – także są „efemerycznym” formatem.

Instants służą do „dzielenia się prawdziwą chwilą”. Pozwalają udostępnić zdjęcie, które przestanie być widoczne dla odbiorcy od razu po tym, jak zostanie przez niego obejrzane. Może być ono widoczne wyłącznie dla grona bliskich znajomych lub też dla kont, z którymi użytkownik wzajemnie się obserwuje.

Najważniejszą cechą Instants na Instagramie jest brak możliwości edycji przed publikacją – użytkownik robi zdjęcie, a następnie je udostępnia. Może jedynie dodać napisy, ale nic więcej. W związku z tym funkcja ta może nie cieszyć się popularnością wśród osób, które kreują swój wizerunek w internecie, podczas gdy w rzeczywistości – na przykład – wyglądają inaczej lub wiodą inne życie.

Aby obejrzeć lub udostępnić Instants na Instagramie, należy przejść do skrzynki z wiadomościami i dotknąć stos ze zdjęciami w prawym dolnym rogu. Użytkownik może zareagować ikonami emoji na udostępnione Instants, a także zobaczyć historię swoich Instants.

Nie jest ona widoczna dla innych osób, jednak dostępna jest opcja skompilowania Instants i udostępnienia jako Stories – w tym celu wystarczy wybrać opcję „Utwórz podsumowanie”.

Instagram Instants można również tymczasowo ukryć. Aby to zrobić, należy przytrzymać palec na stosie w prawym dolnym rogu i przesunąć w prawą stronę. Żeby je zaś przywrócić, trzeba dotknąć i przytrzymać to samo miejsce, a następnie przesunąć palec w lewą stronę.

Platforma informuje też, że zablokowała możliwość zrobienia zrzutu ekranu Instants, podobnie jak utrwalenia jej z użyciem funkcji nagrywania ekranu. W przypadku kont dla nastolatków na Instagramie zastosowanie mają wszystkie mechanizmy ochrony i bezpieczeństwa oraz ograniczenia.

Instagram udostępnił też oddzielną aplikację wyłącznie do Instants

Choć Instants zostały zintegrowane z aplikacją Instagrama, to równocześnie udostępniono odrębną o nazwie Instants, aplikacja Instagramu. Jest ona dostępna zarówno w sklepie Google Play (na urządzenia z Androidem), jak i w Apple App Store (na iPhone’y).

Aplikacja Instants (źródło: Instagram)

Jednakże, podczas gdy funkcja Instants w aplikacji Instagrama jest dostępna dla wszystkich użytkowników na całym świecie, program wyłącznie dla tej nowej opcji można pobrać w wybranych krajach. Polska znajduje się wśród nich.