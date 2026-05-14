Netflix zapowiedział tańszy plan w Polsce. W innych krajach jest hitem

Tańszy plan Netflix z reklamami do tej pory skutecznie był utrzymywany poza granicami naszego kraju. Oficjalnie jednak potwierdzono, że ta sytuacja się zmieni: taka opcja będzie dostępna w Polsce.

Netflix z reklamami został wprowadzony w listopadzie 2022 roku i początkowo był dostępny w 12 krajach. Nie zmieniło się to przez kolejne lata, ale podczas konferencji Upfront 2026 przedstawiciele serwisu oficjalnie ogłosili, że tańszy plan pojawi się na kolejnych 15 rynkach, wymieniając wśród nich Polskę!

Oficjalna informacja jest taka, że Netflix z reklamami będzie dostępny w Polsce od 2027 roku, podobnie jak w 14 innych krajach (Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Irlandii, Norwegii, Szwajcarii i Szwecji, a także Filipinach, Indonezji, Kolumbii, Nowej Zelandii, Peru i Tajlandii).

Kraje, w których pojawi się Netflix z reklamami od 2027 roku (źródło: Netflix)

Plan z reklamami działa w ten sposób, że przed rozpoczęciem seansu, jak i w trakcie jego trwania, Netflix wyświetla krótkie spoty reklamowe (przy czym zwykle na godzinę oglądania przypada mniej niż 5 minut reklam). Trzeba też liczyć się z tym, że nie wszystkie tytuły są dostępne (ponieważ licencje nie pozwalają na przerywanie ich reklamami) – dotyczy to jednak mniej niż 10% katalogu.

Netflix z reklamami ma już ćwierć miliona użytkowników

Czy konieczność pogodzenia się z tymi niedogodnościami w zamian za niższy abonament jest atrakcyjna dla użytkowników? Okazuje się, że jak najbardziej tak. Podczas wydarzenia Upfront ogłoszono, że aktualnie 60% nowych subskrybentów w krajach, gdzie ta opcja jest dostępna, wybiera właśnie ją.

Co więcej, Netflix z reklamami jest obecnie wykupiony przez ponad 250 milionów użytkowników, co jest imponującym wynikiem.

Cena Netflixa z reklamami pozostaje niewiadomą

Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztować plan z reklamami w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych jest wyceniany na mniej niż połowę tego, ile trzeba zapłacić za najtańszy abonament. Konkretnie mowa o cenach, odpowiednio, 8,99 i 19,99 dolarów.

Nie wiemy też, czy wraz z wprowadzeniem opcji z reklamami wycofany zostanie Plan Podstawowy (w USA początkowo był dostępny i to na nim bazował wariant z reklamami, ale z czasem uproszczono ofertę do trzech abonamentów: Standard z reklamami, Standard i Premium).

Tymczasem przypomnę, że od maja 2026 roku ceny Netflix w Polsce poszły do góry. Teraz najtańszy Plan Podstawowy kosztuje 37 złotych, Standardowy – 55 złotych, a Premium – aż 75 złotych miesięcznie. Wzrosła również opłata za dodatkowego użytkownika – z 13 do 16 złotych.

Gwoli uzupełnienia: aktualnie Netflix z reklamami dostępny jest nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też Australii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Meksyku, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech.