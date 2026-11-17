Smartwatch może być dobrą alternatywą dla smartfona, ale również idealnym sposobem na stały kontakt z bliskimi. Maxcom wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa nowe zegarki – jeden dla najmłodszych, a drugi dla najstarszych użytkowników.

Dwa nowe zegarki w ofercie Maxcom – dla najmłodszych i najstarszych pokoleń

Na polskim rynku debiutują dwa nowe smartwatche wyposażone w technologię eSIM oraz łączność 4G LTE. Jeden z nich – Maxcom FW03 Kiddo Rebel – opracowano z myślą o najmłodszych użytkownikach, drugi natomiast – Maxcom FW03 Aura – ma być rozwiązaniem dedykowanym osobom starszym.

Oba nowe zegarki pozwalają na wykonywanie oraz odbieranie połączeń telefonicznych bez potrzeby posiadania przy sobie smartfona. Dzięki eSIM nie jest konieczne zaopatrywanie się w fizyczną kartę. Ponadto nowe smartwatche Maxcom oferują obsługę do trzech profili eSIM i usługę MultiSIM, która sprawia, że użytkownik może korzystać z tego samego numeru telefonu na zegarku i smartfonie (warto podkreślić, że dostępność tej opcji jest zależna od oferty operatora).

Maxcom FW03 Kiddo Rebel | źródło: Maxcom

Każdy nowy model oferuje także lokalizację GPS, łączność z Wi-Fi i LBS, przycisk SOS, ekran dotykowy o przekątnej 1,8 cala, akumulator o pojemności 950 mAh i łączy się z urządzeniami mobilnymi z Androidem i systemem iOS. Smartwatche spełniają też wymagania klasy szczelności IP68.

Maxcom FW03 Aura | źródło: Maxcom

Maxcom FW03 Kiddo Rebel dla dzieci i Maxcom FW03 Aura dla seniorów – co oferują te smartwatche?

Jak deklaruje producent, Maxcom FW03 Aura to smartwatch dla osób starszych, które cenią samodzielność, jednak jednocześnie chcą pozostawać w kontakcie z bliskimi. Wśród najistotniejszych funkcji tego modelu warto wspomnieć o wykrywaniu upadku z automatycznym powiadomieniem opiekunów, gdy użytkownik nie zareaguje.

Ponadto senior ma do dyspozycji przycisk SOS, za pomocą którego może automatycznie połączyć się z zapisanymi kontaktami. Sprzęt zapewnia użytkownikowi również pomiar tętna, saturacji, monitorowanie aktywności i przypomnienia o konieczności przyjęcia leków.

Maxcom FW03 Aura | źródło: Maxcom

Z kolei dedykowany dla dzieci zegarek Maxcom FW03 Kiddo Rebel może stanowić alternatywę dla pierwszego smartfona. Za pomocą zegarka dziecko i opiekun mogą pozostać w stałym kontakcie, w tym prowadzić rozmowy i wideorozmowy czy wysyłać wiadomości głosowe. Dodatkowo rodzice mają możliwość wyznaczenia stref bezpiecznych, zarządzania listą kontaktów, ograniczania dostępu za pomocą trybu Czas nauki czy sprawdzania lokalizacji dziecka. Smartwatch wyposażono też w aparat, krokomierz i zmienne tarcze.

Maxcom FW03 Kiddo Rebel | źródło: Maxcom

Ceny nowych smartwatchy prezentują się następująco:

Maxcom FW03 Aura eSIM 4G (kolor czarny) – za 599 złotych,

Maxcom FW03 Kiddo Rebel eSIM 4K (kolor różowy lub niebieski) – za 549 złotych.

Warto wspomnieć, że w kwietniu 2026 roku na polskim rynku zadebiutowały dziecięce smartwatche dla fanów Transformers, w tym Maxcom Transformers TF01, Maxcom Transformers TF09 i Maxcom Transformers TF20.