Revolut wprowadza kolejną nowość w Polsce. Pozwoli zagrać w ryzykowną grę

Revolut poinformował, że od dzisiaj – 16 listopada 2026 roku – jego klienci w Polsce mogą skorzystać z nowej usługi. Może ona przynieść wymierne korzyści, choć nie jest pozbawiona ryzyka.

Revolut wprowadza w Polsce „Wspólne Inwestycje”

Od dziś ponad 5,5 miliona użytkowników Revolut w Polsce może skorzystać z nowej usługi o nazwie Wspólne Inwestycje (ang. Joint Investments), która w założeniach ma – jak twierdzi bank – połączyć codzienne zarządzanie wspólnym budżetem z wspólnym inwestowaniem.

Usługa Wspólne Inwestycje pozwala założyć wspólny rachunek inwestycyjny, za pośrednictwem którego można inwestować w tysiące akcji i funduszy ETF na jednym wspólnym koncie. Jest on całkowicie oddzielony od indywidualnych portfeli każdego z użytkowników.

Obaj właściciele wspólnego rachunku inwestycyjnego mają wgląd do jego aktualnego stanu i historii transakcji oraz mogą kupować i sprzedawać instrumenty finansowe. Przy każdej transakcji w historii znajdzie się informacja, kto i kiedy złożył dane zlecenie.

„Wspólne Inwestycje” w Revolut – zasady, opłaty i limity

Z nowej usługi o nazwie „Wspólne Inwestycje” w Revolut może skorzystać każdy użytkownik, bez względu na posiadany plan, jednak obowiązuje cennik. Jeśli ktoś ma płatny plan Premium, Metal lub Ultra, może wykonać określoną liczbę transakcji bez prowizji – w przypadku planu Premium darmowy limit wynosi 5 zleceń w miesiącu, a planów Metal i Ultra 10 zleceń. Indywidualny limit uwzględnia zarówno transakcje na prywatnym koncie, jak i na rachunku wspólnym.

Osoby, które mają już Konto Wspólne, mogą uruchomić usługę „Wspólne Inwestycje” bezpośrednio w aplikacji. Z kolei obecni klienci Revolut Invest mogą zaprosić drugą uprawnioną osobę do założenia Konta Wspólnego. Przed rozpoczęciem inwestowania wymagane jest wypełnienie standardowej ankiety.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje zysku – można stracić nawet cały kapitał, dlatego decyzję o rozpoczęciu inwestowania trzeba podjąć z pełną świadomością. W przyjęciu odpowiedniej strategii ma pomóc wspomniana wyżej ankieta (która określa m.in. poziom akceptowalnego ryzyka). W dodatku co do zasady powinno być ono długoterminowe – nie jest to sposób na szybki zysk.

Na koniec warto przypomnieć, że niedawno Revolut utworzył nową spółkę Revolut Ventures, ponieważ planuje uruchomić platformę inwestycyjną, która zapewni uprawnionym inwestorom detalicznym dostęp do niepublicznych spółek technologicznych bezpośrednio w aplikacji.