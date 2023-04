Nokia 110 4G to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Kupisz ją w Polsce

Chociaż może się zdawać, że klasyczne telefony odeszły już bezpowrotnie do lamusa i zostały wyparte z rynku przez smartfony, to jednak producenci nie rezygnują z tworzenia takich konstrukcji. Nokia 110 4G to najnowszy model tego typu urządzenia, który (jak podkreśla firma) cechuje nowoczesne podejście do klasyki. Co oferuje?

Co oferuje nowa Nokia 110 4G?

Klasyczne konstrukcje marki dobrze wypełniają rynkową niszę. Zapotrzebowanie na tego typu urządzenia wciąż istnieje wśród klientów. Pokazuje to przede wszystkim sytuacja z Nokią 105. Przypomnijmy, że producent pochwalił się, sprzedażą ponad 200 mln egzemplarzy tego modelu. Podobnie jak model 105, Nokia 110 również była kilkukrotnie odświeżana przez markę.

Chociaż to klasyczna konstrukcja, to jednak ma na swoim pokładzie także technologię, którą możemy spotkać w smartfonach. Mam tu przede wszystkim na myśli obsługę sieci 4G i połączeń HD. Oczywiście, nie jest to ostatni krzyk mody w technologicznym świecie, lecz LTE nie jest czymś, co kojarzymy z klasycznymi telefonami.

W designie Nokii 110 4G (2023) wyróżnia się przede wszystkim nanoteksturowany wzór Midnight Blue, który zapewnia mocny chwyt i matowe wykończenie. Z kolei miękka, ceramiczna powłoka Arctic Purple zapewnia lepszą odporność na zarysowania.

Nokia 110 4G (2023) (źródło: Nokia)

Bateria, która wytrzyma naprawdę dużo

W komunikacie producenta dotyczącym premiery Nokii 110 4G możemy przeczytać, że jest to urządzenie, które „które poradzi sobie ze wszystkim – od rozmów w pracy, po festiwalowe weekendy”. Właśnie dlatego telefon jest wyposażony w akumulator o pojemności 1450 mAh, co ma przełożyć się na nawet 12 dni czuwania lub 8 godzin nieprzerwanych rozmów telefonicznych. Ponadto funkcja oszczędzania baterii pozwala na wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu.

Nokia 110 4G została oczywiście wyposażona w fizyczną klawiaturę, która według deklaracji producenta jest bardziej wrażliwa na dotyk i ułatwia pisanie. Wyświetlacz telefonu został wykonany w technologii LCD IPS, który zapewnia lepsze kąty widzenia i odwzorowanie kolorów niż poprzednie generacje tego urządzenia. Dodatkowo duża czcionka 16pt ułatwia czytanie tekstów na ekranie, a w razie potrzeby użytkownicy mogą zwiększyć jej rozmiar i użyć interfejsu Zoom.

Producent wyposażył telefon także w moduł Bluetooth, latarkę, radio FM, slot na kartę microSD oraz przeglądarkę internetową Opera Mini. Nokia 110 4G jest dostępna w naszym kraju w kolorach Midnight Blue i Arctic Purple w cenie 199 złotych.