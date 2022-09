Revolut rusza z kontem Revolut Pro dla przedsiębiorców

Revolut rozwija się w stronę klientów indywidualnych pracujących na własny rachunek. Fintech udostępnia darmowe konto bankowe do działalności gospodarczej.

Reklama

Revolut Pro dla freelancerów

Z Revoluta korzystają miliony. Dosłownie, bo zgodnie z danymi firmy, aplikacja finansowa ma już 20 milionów klientów indywidualnych i setki tysięcy firm. Odkąd fintech prowadzi produkty bankowe, jego oferta stała się jeszcze bardziej interesująca dla małych przedsiębiorstw i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz mają one jeszcze jedną opcję do rozważenia – Revolut Pro.

Nowe konto w ofercie Revolut służy do zarządzania wydatkami, płatnościami i przychodami pochodzącymi z freelancu, okazji, zleceń lub dodatkowych form zarobku. Zostało stworzone dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Skorzystają z niego programiści, dziennikarze, fotografowie, influencerzy, trenerzy personalni i inni mali przedsiębiorcy. Revolut Pro jest więc czymś pomiędzy kontem osobistym a firmowym.

Freelancerzy, przedstawiciele zawodów kreatywnych, osoby prowadzące drobny handel musiały do tej pory wybierać między kontem indywidualnym i pełnym kontem firmowym. Żadna z tych opcji nie jest optymalna. Revolut Pro to odpowiedź na rosnącą potrzebę niezależnych profesjonalistów, by efektywnie kontrolować finanse, przychody, wydatki i płatności za wykonaną pracę. Jan Mier, odpowiedzialny za Revolut Pro z ramienia COE Office

Wirtulna karta Mastercard dla Revolut Pro

Jak to działa?

Usługa Revolut Pro startuje w 8 krajach w Europie: Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii i Litwie. Konto jest darmowe i nie wymaga miesięcznych opłat, minimalnego depozytu czy obrotów – co często występuje w kontach firmowych. Do karty debetowej można podpiąć cashback 1%. Plan Revolut Pro da się łączyć z planami Standard, Plus, Premium i Metal.

Oprócz „zwyczajnych” właściwości Revoluta w postaci wielowalutowych płatności kartą fizyczną lub wirtualną, obsługi Apple Pay i Google Pay czy tradycyjnych przelewów bankowych, zyskujemy opcję przyjmowania płatności za pomocą urządzenia Revolut Rader, a także telefonem, online dzięki kodom QR, przez linki do płatności lub na fakturę.

W wypadku gdy potrzeby i skala biznesu rosną, Revolut Pro można łatwo przekształcić w konto Revolut Business, w którym przedsiębiorcy mogą skorzystać z funkcji dodatkowych, zbiorczych i masowych płatności, zarządzania wydatkami zespołu, integracji poprzez API czy dostępu do aplikacji księgowych.