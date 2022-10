H&M chce zniechęcić do zakupów online

Trzeba przyznać, że robienie zakupów w sklepach internetowych jest bardzo wygodne, szczególnie jest chodzi o ubrania. Dostarczone przez kuriera produkty można przymierzyć przed własnym lustrem, a w razie potrzeby za darmo odesłać. Okazuje się, że już niedługo możemy zobaczyć koniec darmowych zwrotów. H&M chce sprawdzić, jak klienci na to zareagują.

Reklama

To koniec darmowych zwrotów w H&M?

Helena Helmersson – szefowa H&M, poinformowała, że marka chce testowo wprowadzić w kliku krajach opłatę za zwrot produktów kupionych w sklepie online. Podczas telekonferencji z analitykami nie zdradziła ona jednak, w których krajach zostaną przeprowadzone testy i ile będzie wynosić opłata za zwrot towaru.

Helmersson zapewnia, że nie została jeszcze podjęta decyzja o tym, czy taka opłata zostanie wprowadzona na stałe. Szefowa szwedzkiego koncernu powiedziała, że ostateczna decyzja w tej sprawie zależy od tego, jak klienci zareagują za tę zmianę. H&M nie wyznaczył sobie jednak określonego czasu na testowanie nowej opłaty, a to oznacza, że testy mogą być prowadzone naprawdę długo.

Jeśli Polska okaże się jednym z krajów wytypowanych do testów przez firmę, to żeby skorzystać z darmowego zwrotu produktów kupionych online, trzeba będzie wybrać się na wycieczkę do sklepu stacjonarnego – tam zwrot zakupów pozostanie bezpłatny.

8.5 Ocena

Szukanie oszczędności w stylu H&M

W ostatnim roku kurs akcji H&M na szwedzkiej giełdzie zaliczył spory spadek, wynoszący ponad 41%, a zysk operacyjny z trzech kwartałów zmniejszył się z 9 mld koron szwedzkich (równowartość ~3,99 mld złotych) do 6,35 mld koron szwedzkich (~2,81 mld złotych). Zyski firmy zmniejszyły się pomimo wzrostu sprzedaży, który w trzech ostatnich kwartałach wyniósł 13%, dlatego właśnie H&M szuka oszczędności, a koniec z darmowymi zwrotami zakupów online to tylko początek.

Wartość akcji firmy w ostatnim roku (źródło: Google Finanse)

Żeby ratować finanse koncernu, jego szefowa zapowiedziała, że firma przyjrzy się również zakupom różnych usług oraz wydatkom na biura i podróże służbowe. Chociaż ceny oferowanych przez markę produktów poszły w górę, to jednak Nils Vinge – szef relacji inwestorskich w firmie H&M, twierdzi, że nie rekompensuje to w pełni silnej presji w kosztach zaopatrzenia.

Przy okazji warto wspomnieć, że do tej pory, nawet jeśli sklep internetowy nie oferował darmowych zwrotów, to użytkownicy systemu PayPal mogli liczyć na zwrot kosztów odesłania zakupów. Niestety, również to nie będzie już niedługo możliwe. Operator płatności poinformował, że ta usługa przestanie istnieć 27 listopada 2022 roku.