Rejestracja eSIM w Play. Szybciej, prościej i wygodniej

Rejestracja prepaidowych kart eSIM często wymaga wyjścia z domu. Jedna z firm ułatwia życie klientom Play, którzy teraz zarejestrują swój numer jeszcze szybciej, prościej, wygodniej oraz bezpieczniej.

eSIM w Play zarejestrujesz teraz naprawdę ekspresowo i w pełni zdalnie

System płatności automatycznych Autopay rozszerza listę swoich usług o kolejną wygodną propozycję. Tym razem marka ma wesprzeć zdalną rejestrację przedpłaconych (prepaidowych) kart eSIM w sieci Play. Cały proces rejestracji karty jest realizowany online za pośrednictwem technologii fotoweryfikacji, która opiera się o odczytanie danych z dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego) oraz zweryfikowania danej osoby za pomocą biometrii.

Autopay podkreśla, że – poza wygodą – metoda fotoweryfikacji ma także wiele innych korzyści. Jedną z głównych zalet jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, gdyż stacjonarna rejestracja karty wymaga przekazania dokumentu osobie trzeciej np. pracownikowi sklepu, w którym kupujemy starter. Ponadto nowoczesne rozwiązanie ogranicza też możliwość powstawania literówek podczas wypełniania formularzy danych. Jednocześnie nowoczesne rozwiązanie może być szczególnie istotne dla osób innych narodowości chcących zarejestrować kartę, jednak dzieli je bariera językowa.

Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem zarejestrowanie przedpłaconych kart SIM i eSIM jest obowiązkowe od 1 lutego 2017 roku. Rejestracji należy dokonać z użyciem własnych danych osobowych.

Jak zarejestrować prepaidową kartę eSIM w Play?

Aby skorzystać z nowej usługi oferowanej przez Autopay wystarczy na stronie Play lub w aplikacji tego operatora wybrać ofertę eSIM prepaid, a następnie przejść do procesu rejestracji numeru. Do realizacji konieczne będzie zeskanowanie dokumentu tożsamości za pomocą aparatu smartfona.

Jak wspomina Karolina Lechowicz – Dyrektorka Departamentu Ofert dla Usług Mobilnych B2C – sprzedaż i rejestracja eSIM prepaid przy wykorzystaniu metody fotoweryfikacji to kolejny krok w kierunku pełnej cyfryzacji usług Play.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kto oferuje eSIM w Polsce? I u kogo warto skorzystać?

Autopay wspomina także, że usługi przedpłacone niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród klientów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Z podobnej możliwości od kilku miesięcy mogą już korzystać osoby rejestrujące karty SIM na stronach Orange oraz T-Mobile.