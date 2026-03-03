Promocja na fajną Motorolę. W tej cenie to nie grzech kupić

Kiedy Motorola Edge 70 zadebiutowała w Polsce 5 listopada 2025 roku, jej sugerowana cena okazała się na tyle wysoka, że trudno było polecić jej zakup. Co innego teraz, gdy (ponownie) jest promocja na ten model. W takiej cenie to już nie grzech go kupić.

Nowa promocja na smartfon Motorola Edge 70. Cena spada do bardziej rozsądnego poziomu

Motorola Edge 70 kosztowała na start 3499 złotych i aktualnie tyle też trzeba zapłacić za nią w oficjalnej polskiej dystrybucji. Jest jednak sposób, aby zaoszczędzić, i to naprawdę ładną kwotę, bo aż 700 złotych. Oznacza to, że finalnie wykosztujecie się na ten smartfon 2799 złotych. Duża różnica, prawda?

Jest jednak jeden „haczyk”, ponieważ promocja nie polega na obniżce ceny – najpierw konieczne jest zapłacenie pełnej kwoty (chyba że rozłożycie płatność na raty). Po zakupie smartfona (datą graniczną jest 31 marca 2026 roku) trzeba wejść na stronę cashback.motopromocja.pl i wypełnić na niej formularz rejestracyjny do 8 kwietnia 2026 roku.

Co ważne: wymagane jest wycięcie z pudełka etykiety z numerem IMEI oraz przesłanie zdjęcia tego fragmentu, podobnie jak dowodu zakupu. Po poprawnej rejestracji na wskazane przez Was konto wpłynie 700 złotych (w ciągu 60 dni).

Należy również pamiętać, że do skorzystania z tej oferty upoważnia kupienie smartfona w sieciach Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, MaxElectro lub Teletorium bądź w Showroomie Lenovo x Motorola w Warszawie (Plejada). Można go też kupić w sklepach internetowych delkom.pl i eLenovo.pl.

Co oferuje smartfon Motorola Edge 70? (specyfikacja)

Motorola Edge 70 to smartfon, który spełni oczekiwania większości osób. Wyposażono go w trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy (jeden jest na przodzie, a dwa na tyle – szerokokątny i ultraszerokokątny), 12 GB RAM, 512 GB pamięci wbudowanej, procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 i akumulator o pojemności 4800 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 68 W i indukcyjnie z mocą 15 W.

Ponadto smartfon Motorola Edge 70 ma 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i obudowę o odporności, zgodną z kryteriami klasy IP69.