Nowe urządzenie Redmi pozwoli na robienie ekologicznych notatek

Zarówno Xiaomi jak i podmarka Redmi przyzwyczaiły nas już do bombardowania rynku nie tylko smartfonami, ale również innymi urządzeniami, często absurdalnymi. Dziś zadebiutował produkt, którego zadaniem jest pozwolić na robienie ekologicznych notatek i szkiców.

Cyfrowa tablica do pisania i szkicowania

Wielu z Was miało pewnie w dzieciństwie okazję korzystać z tablicy do rysowania dla dzieci, która miała opcję szybkiego zmazywania powstałych bazgrołów. Wystarczyło na ogół przesunąć wajchę, a cała zawartość narysowana na powierzchni tablicy, znikała.

Xiaomi, korzystając z logo Redmi zaprezentowało nowy produkt, który jest cyfrową wersją takiej tablicy. Redmi Writing Pad ma być ekologicznym sposobem na robienie notatek czy rysowanie przez dzieci wszelkich monochromatycznych obrazków.

Kwestia ekologii sprowadza się tutaj do działania urządzenia. Za jego działanie odpowiada polimerowy wyświetlacz LCD o przekątnej 8,5 cala, który pod wpływem nacisku rysika zmienia swoją barwę imitując w ten sposób pisanie atramentem po kartce papieru. Nie emituje on też żadnego światła, dzięki czemu jest neutralny dla wzroku.

Pod wyświetlaczem znalazł się pomarańczowy przycisk, którego wciśnięcie spowoduje usunięcie wszystkiego co zapisane zostało na wyświetlaczu. Jeśli jednak użytkownik chce zabezpieczyć się przed omyłkowym usunięciem cennej zawartości, to wystarczy, że zablokuje działanie owego przycisku za pomocą przełącznika umieszczonego na boku urządzenia.

Dzięki takiemu wyświetlaczowi nie ma potrzeby brania nowej kartki papieru za każdym razem, gdy trzeba coś zanotować. Jest to bardzo ekologiczne, gdyż nie marnuje żadnych materiałów, a gdy zawartość zapisana na wyświetlaczu przestanie być potrzebna, to wystarczy ją zmazać i pisać na nowo. Sprawia to, że Redmi Writing Pad świetnie sprawdzi się dla każdego fana dbania o środowisko.

Długi czas pracy bez wymiany baterii i inteligentny rysik

Nowa elektroniczna tablica Redmi jest zasilana pojedynczą baterią guzikową CR2016, która zapewni jej działanie przez naprawdę długi czas. Producent deklaruje bowiem, że wystarczy ona na zapisanie i wyczyszczenie 20 tysięcy stron. Spowodowane jest to niskim zużyciem energii przez sam ekran, który pobiera małą jej ilość przy każdym czyszczeniu za pomocą pomarańczowego przycisku.

Dołączony w zestawie rysik waży tylko 5 gramów i jest czuły na nacisk, co sprawia, że w zależności od użytej siły, linie będą cienkie lub grubsze. Ponadto stylus ma klips, za pomocą którego użytkownicy są w stanie z łatwością przyczepić go do boku tablicy, dzięki czemu nie zgubią go podczas transportu.

Sama tablica od Redmi jest również bardzo kompaktowa, gdyż waży jedynie 90 gramów. To pozwala na łatwe przenoszenie jej w plecaku, na przykład na uczelnię.

Redmi Writing Pad – cena i dostępność

Redmi Writing Pad zadebiutował w Indiach i będzie tam dostępny w standardowej cenie 1999 rupii indyjskich, co w bezpośrednim przeliczeniu wynosi około 120 złotych. Aktualnie ową tablicę obywatele tego azjatyckiego państwa mogą jednak nabyć w przedsprzedaży za jedyne 599 rupii indyjskich, czyli niecałe 40 złotych.

To niska cena jak na tak uniwersalny gadżet. Nada się ono do zapisywania najważniejszych informacji (np. listy zakupów), a także świetnie sprawdzi się jako prezent dla dziecka, które będzie w stanie przenieść swoją kreatywność na wyświetlacz.

Niestety Redmi Writing Pad nie jest na razie dostępny w Polsce i nie wiadomo, czy w najbliższym czasie trafi do naszego kraju.