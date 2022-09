Nowy Redmi to nie smartfon, a wydajny laptop. Marka kusi fanów gamingu

Submarka Xiaomi, czyli Redmi jest kojarzona raczej z budżetowymi smartfoami. Najnowszy Redmi nie jest jednak urządzeniem mobilnym. Marka wprowadza na rynek przeznaczony głównie dla graczy, laptop Redmi G Pro Gaming Ryzen Edition.

Co Redmi G Pro zaoferuje graczom?

Laptop został wyposażony w 16-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2,5K. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 240 Hz, a jasność podświetlania sięga 500 nitów. Dodatkowo możemy liczyć na 10-bitową głębię kolorów, a także certyfikat HDR 400.

Pod maską urządzenia znajdziemy AMD Ryzen R7-6800H. Procesor jest wspierany przez 16 GB RAM DDR5-4800. Za grafikę w Redmi G Pro Gaming Ryzen Edition odpowiada układ NVIDIA RTX 3060. Wbudowany dysk to 512 GB SSD w standardzie PCIe 4.0.

Za dostarczenie energii do pracy nowego laptopa Redmi odpowiada akumulator o pojemności 80 Wh, który naładujemy są pomocą dołączonego zasilacza o mocy 330 W.

Xiaomi wyposażyło laptop w cztery ciepłowody oraz dwa wentylatory, każdy o mocy 12 V. Wszystko to, by łatwiej było utrzymać niższą temperaturę urządzenia, nawet przy dużym obciążeniu. Laptop oferuje pełnowymiarową klawiaturę z trzystopniową regulacją podświetlenia białym światłem. Dodatkowo znajdziemy tu również klawiaturę numeryczną.

Redmi G Pro Gaming Ryzen Edition został wyposażony również w w port USB-C z obsługą PowerDelivery o mocy 100 W, trzy porty USB-A 3.2 Gen2, jeden port USB-A 2.0, port Mini DP 1.4, port HDMI 2.0, gniazdo kart SD, wyjście słuchawkowe 3,5 mm oraz port Ethernet. Cała konstrukcja waży nieco ponad 2,6 kilograma, a jej grubość to 28,45 mm. Laptop działa w oparciu o system operacyjny Windows 11.

Póki co, wszystko wskazuje na to, że Redmi G Pro Gaming Ryzen Edition nie zostanie wprowadzony na inne rynki niż chiński. A szkoda, bo regularna cena laptopa to 8799 juanów (równowartość ~5995 złotych), a w promocji na start będzie można go kupić jeszcze taniej.

To nie jedyna gamingowa premiera od Redmi

Redmi wprowadził na rynek jeszcze jedno urządzenie, które może skusić fanów gamingu. Chodzi o monitor Redmi Gaming Monitor G24. Co zaoferuje swoim użytkownikom?

Jak nietrudno się domyślić wyświetlacz monitora G24 ma niemal 24 cale przekątnej (dokładnie jest to 23,8 cala). Ekran LCD o proporcjach 16:9 oferuje rozdzielczość FHD 1920 x 1080 pikseli, 8-bitową głębię kolorów oraz częstotliwość odświeżania do nawet 165 Hz.

Redmi Gaming Monitor G24 został wyposażony także w niski czas reakcji MPRT wynoszący 1 ms. Wyświetlacz oferuje współczynnik kontrastu statycznego 3500:1, a także pokrycie przestrzeni barw sRGB na poziomie 120%.

W monitorze od Redmi znajdziemy złącza HDMI, DisplayPort, wyjście audio, a także wejście służące do podłączenia zasilacza zasilacza.

Nie jest tajemnicą że markę Redmi cechuje dobry, a czasami nawet świetny stosunek jakości do ceny. Tym razem również tak jest. Najnowszy monitor dla graczy Redmi wyceniono na 799 juanów (równowartość ~545 złotych). Jednak w promocji, która obecnie trwa można kupić monitor za 599 juanów (~410 złotych). Tak jak to zazwyczaj bywa, nie ma informacji czy produkt zadebiutuje również ma innych rynkach niż chiński.