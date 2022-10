Redmi Pad oficjalnie! Czym może się pochwalić tablet Xiaomi?

Nie pamiętam takiego urządzenia, w którego tabelce wpisałbym tak wiele braków. Trudno jednak się temu dziwić – Redmi Pad od Xiaomi ma być urządzeniem, które będzie tanim, domowym kompanem zabawy, aniżeli powiększoną wersją flagowego smartfonu. Sprawdźmy więc, co tam Chińczycy znów wykombinowali.

Reklama

Kanapowy towarzysz

Redmi Pad to zdecydowanie nie jest technologiczny potwór, mający służyć za rozszerzenie dla komputera bądź flagowego smartfonu. To tani tablet, przeznaczony przede wszystkim do domowej rozrywki. Nie będą mu straszne filmy, seriale, czy też mniej wymagające gry mobilne. Pomyślcie o nim, jako o stabilnej opcji awaryjnej, gdy wszystkie inne centra multimedialne zawiodą.

Jak Xiaomi ma zamiar to osiągnąć? Przede wszystkim, intrygują cztery głośniki stereo, wspierające technologię Dolby Atmos. Łącząc to z dużym ekranem 10,61 cali, mamy do czynienia z sympatycznym tabletem, z którym można schować się pod kołderką i nigdy więcej z niej nie wychodzić. No, chyba że trzeba będzie go naładować. Bateria 8000 mAh wytrzyma z pewnością cały dzień, ale ładowanie 18 W nie imponuje tak bardzo, jak wyższe liczby w nowoczesnych smartfonach.

Warto też zwrócić uwagę na przedni, ultraszerokokątny obiektyw. Jeżeli tylko trzeba szybko odebrać jakąś telekonferencję z włączoną kamerką, nada się jak ulał. Tylko ten ekran IPS LCD – obawiam się, że jak słońce mocniej zaświeci, to nici z oglądania seriali na platformach streamingowych poza domem. Tyle dobrego, że mamy chociaż te 90 Hz częstotliwości odświeżania ekranu, zawsze to większa płynność. Najwięcej jednak pokażą najbliższe testy Bartka, a my przyjrzyjmy się pełnej specyfikacji sprzętu. Zwróćcie też uwagę na całkowity brak funkcji GSM – jak mówiłem, Redmi Pad to zdecydowany domator!

ekran 10, 61″, IPS LCD, częstotliwość odświeżania ekranu 90 Hz, rozdzielczość 1200 x 2000, jasność 400 nitów, wbudowana redukcja emisji niebieskiego światła (certyfikaty SGS oraz TÜV Rheinland) procesor MediaTek Helio G99 GPU Mali-G57 MC2 RAM 3/4/6 GB pamięć 64/128 GB system Android z nakładką MIUI aparat 8 Mpix kamerka 8 Mpix, ultraszeroki obiektyw, FOV 105° bateria 8000 mAh, szybkie ładowanie 18 W, w zestawie ładowarka o mocy 22,5 W 5G BRAK NFC BRAK USB Typu C łączność WiFi, Bluetooth 5.1 microSD NIE dual SIM BRAK 3,5 mm jack audio BRAK głośniki stereo (4 głośniki, Dolby Atmos) biometria czytnik linii papilarnych we włączniku wymiary 250,38 x 157,98 x 7,05 waga 445 g norma odporności BRAK

Redmi Pad jest już w naszych rękach! (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

Co z Redmi Pad w Polsce?

Celowo nie wspomniałem o terminach dostępności Redmi Pad w Polsce. Na ten moment, Xiaomi spuściło zasłonę milczenia w tej kwestii. Intrygujące wieści jednak są takie, że na polski rynek trafi „środkowy” wariant urządzenia, z wbudowanym 4 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Tablet globalnie będzie dostępny w kolorach Graphite Gray, Moonlight Silver oraz Mint Green. Nie wiemy jednak, które z nich zawitają do Polski.

Cena? Cóż, tego również jeszcze nie wiemy. Dlatego zostawię to pytanie chwilowo Wam! Jaka jest odpowiednia kwota za takie mobilne urządzenie do multimediów? Na pierwszy rzut oka, tablet zdecydowanie spełnia swoje zadanie jako uzupełnienie domowej elektroniki. Nadchodzące testy Bartka z pewnością wyjaśnią więcej. Gdy tylko pojawi się informacja o cenie i dostępności urządzeń, pospiesznie wrócimy z aktualizacją wpisu.