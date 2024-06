Najlepszy tablet Redmi dostępny w Polsce. Jest promocja na start

Można powiedzieć: w końcu! Doczekaliśmy się i na polskim rynku zadebiutował właśnie najlepszy tablet z portfolio marki Redmi. Co oferuje i ile trzeba za niego zapłacić? Jeśli się pospieszycie, to będziecie mogli trochę zaoszczędzić.

Co oferuje Redmi Pad Pro?

Już na samym początku warto podkreślić, że chociaż Redmi Pad Pro to najlepszy tablet w portfolio marki, to nie jest to flagowe urządzenie, a raczej solidny średniak. Producent wyposażył sprzęt w spory, bo 12,1-calowy wyświetlacz, wykonany w technologii LCD, który oferuje rozdzielczość 2560×1600 pikseli, jasność dochodzącą do 600 nitów i – co warte uwagi – częstotliwość odświeżania obrazu do 120 Hz.

fot. producenta

Ekran jest pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3, a sama konstrukcja urządzenia wykonana jest z metalu. Jako że tablet to urządzenie przeznaczone głównie do konsumowania multimediów, to w Redmi Pad Pro znalazły się 4 głośniki stereo, wspierające technologię Dolby Atmos. Ponadto wyświetlacz otrzymał certyfikat Dolby Vison. Producent oddał użytkownikom do dyspozycji także dwa 8 Mpix aparaty. Po wyjęciu z pudełka całość działa pod kontrolą systemu Android z nakładką HyperOS.

Motorem napędowym urządzenia jest chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, który współpracuje z 6 GB lub 8 GB RAM, a także 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 10000 mAh, co według producenta pozwoli na ponad 12 godzin ciągłego odtwarzania wideo. Akumulator wspiera ładowanie przewodowe o mocy 33 W.

Cena i dostępność. Jest rabat na start

Redmi Pad Pro jest dostępny w Polsce w dwóch wariantach pamięciowych: 6/128 GB i 8/256 GB. Ich cena wynosi odpowiednio 1399 złotych i 1599 złotych. Teraz jednak w promocji na start zarówno w oficjalnym sklepie internetowym producenta, jak i w x-kom (to linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, za co dziękujemy) można otrzymać rabat w wysokości 200 złotych.

To oznacza, że ceny wynoszą teraz odpowiednio 1199 złotych i 1399 złotych. Klienci mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne: grafitową, miętową i niebieską.