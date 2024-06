Samsung ma inteligentne buty, ale raczej ich nie założysz

Marka Samsung pochwaliła się wyjątkowymi, inteligentnymi butami. Obuwie wykrywa ruch użytkownika, a każdy z gestów powoduje uruchomienie konkretnej czynności na telefonie. Choć ich zdobycie jest praktycznie niemożliwe, mogą zachwycić.

Buty dołączają do produktów inteligentnych

Inteligentne światła, inteligentny telewizor, inteligentny pierścień… Można tak wymieniać setki, o ile nie tysiące produktów. Dosłownie wszystko staje się smart. Samsungowi chyba spodobały się takie produkty – inteligencją wykazują się smartfony, lodówki, pralki czy zapowiadany od dawna pierścień Galaxy Ring. Jednak ewidentnie dalej mu mało, bo teraz pochwalił się inteligentnymi butami sportowymi, które podobno mają uczynić życie wydajniejszym i przyjemniejszym.

Do portfolio technologicznego giganta dumnie wkroczyły właśnie The Shortcut Sneaker, czyli sportowe (i „smartowe”) obuwie. Zostały dosłownie uzbrojone w czujniki ruchu, które mają nie tylko śledzić konkretne ruchy, ale również położenie między sobą. Ta technologia wdrożona do podeszw pozwala na wykonywanie konkretnych sekwencji ruchów. Każdy gest powoduje uruchomienie określonych czynności na smartfonie Samsunga.

Smart produkt Samsunga przeznaczony na stopy

Inteligentne buty pozwolą użytkownikom wykonywać określone ruchy. Jak twierdzi technologiczny gigant, można za ich pomocą wykonywać połączenia czy włączać muzykę na przykład, gdy ich posiadacz wykona tzw. moonwalk (znany wszystkim taniec księżycowy Michaela Jacksona).

Wygląd i styl The Shortcut Sneaker został zainspirowany galaktyką i wszechświatem. Na butach znajdziemy błyszczące elementy, które miały odnosić się do meteorytów. Według giganta każdy detal nawiązuje do produktów Galaxy marki Samsung. Ze smutnych wieści – edycja tych inteligentnych butów jest limitowana. I to bardzo. Ograniczono ją tylko do sześciu par na całym świecie, których nie można kupić.

Aby otrzymać jeden zestaw butów, należy zostać lub już być członkiem aplikacji Samsung Members na terenie Holandii, a następnie za pomocą formularza zapisać się do konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lipca br., a 15 lipca 2024 roku zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

Wyjątkowe sneakersy powstały przy współpracy marki Samsung z projektantem Roelem Van Hoffem, specjalistycznym przedsiębiorstwem zajmującym się tworzeniem ubieralnych produktów Elitac Wearables, agencją reklamową Cheil Benelux oraz firmą trudniącą się produkcją i dystrybucją filmów wideo Bruut Amsterdam.