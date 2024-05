Najlepszy tablet Redmi debiutuje w Europie

Redmi Pad Pro to najlepszy tablet w katalogu tego producenta. Przyciąga uwagę dużym wyświetlaczem, niezłym procesorem i kompatybilnością z praktycznymi akcesoriami. Zgodnie z przewidywaniami, doczekaliśmy się jego europejskiej premiery.

Specyfikacja Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro wygląda na niezły tablet ze średniej półki cenowej, przeznaczony przede wszystkim do zastosowań multimedialnych, ale też zadań, takich jak nauka czy poszukiwanie informacji.

W porównaniu do modelu Redmi Pad (bez dopisku Pro) ma między innymi większy ekran – konkretnie został wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 12,1 cala, rozdzielczości 2560×1600 pikseli, jasności dochodzącej do 500 nitów i częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz. Panel został także pokryty szkłem Gorilla Glass, chroniącym go przed zarysowaniami.

fot. producenta

W kontekście cyfrowej rozrywki równie ważny co ekran jest system audio. Tutaj producent postawił na cztery głośniki tworzące system stereo i oferujące także efekty przestrzenne dzięki technologii Dolby Atmos.

O odpowiednią wydajność dba natomiast układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 z ośmiordzeniowym procesorem o taktowaniu sięgającym 2,4 GHz. Towarzystwa dotrzymuje mu maksymalnie 8 GB RAM typu LPDDR4X.

fot. producenta

We wnętrzu urządzenia znalazło się też miejsce dla akumulatora o pojemności 10000 mAh, który powinien zapewnić długi czas działania. Długie nie będzie za to uzupełnianie energii, bo sprzęt obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W.

Dopełnieniem całości są moduły Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6 oraz dwa aparaty. Zarówno ten z przodu, jak i ten z tyłu wyposażony został w 1/4-calowy sensor o rozdzielczości 8 Mpix.

Urządzenie obsługuje też akcesoria. To pierwszy tablet kompatybilny z klawiaturą Redmi Smart Keyboard oraz rysikiem Redmi Smart Pen. Razem te trzy elementy mogą tworzyć pełnoprawny komputer z Androidem, zapewniający dużą przestrzeń roboczą, wygodne pisanie i precyzyjne sterowanie dotykowe. Tak to przynajmniej wygląda na papierze.

fot. producenta

Cena i dostępność

Redmi Pad Pro będzie dostępny w Europie w trzech wariantach pamięciowych: 6/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB. Producent ujawnił póki co cenę tylko pierwszego z nich – wyniesie ona 299 euro (równowartość ~1275 złotych). Do wyboru mają być trzy wersje kolorystyczne: grafitowa (szara), miętowa (zielona) i oceaniczna (niebieska).

fot. producenta

Nie wiemy jeszcze, w którym dokładnie momencie tablet zadebiutuje w polskich sklepach. Powinno jednak dojść do tego na przestrzeni najbliższych tygodni.